‘নারীরাই বিএনপির মূল শক্তি’- মাহমুদা হাবিবা
“গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নারীর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেশকে স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ নির্বাচনের পথে এগিয়ে নিতে নারীর সক্রিয়তা অপরিহার্য। শুধু ধানের শীষে নিজেরা নয়, সবাইকে ধানের শীষের পক্ষে ভোট নিয়ে আসতে হবে। বিএনপি যতবার ক্ষমতায় এসেছে ততবার দেশ শান্তিতে থেকেছে।
বিএনপি ক্ষমতায় আসলে প্রতিটি পরিবারের নারীদের নামে ফ্যামিলী কার্ড দিবেন তারেক রহমান। প্রতিটি পরিবার পাবেন স্বাস্থসেবা কার্ড। প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা দিবে বিএনপি। নারীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে দেয়া হবে নানা কাজে প্রশিক্ষন।
নারী নির্যাতন বন্ধেও নেয়া হবে নানা ব্যবস্হা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও বিএনপির অঙ্গিকার। নারীরাই বিএনপির মূল শক্তি হয়ে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে”।
রবিবার বিকেলে উপজেলার উথলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিবগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপি আয়োজিত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা হাবিবা উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।
জাতীয়-দলীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন উড়িয়ে, জাতীয় সংগীত ও পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মীর শাহে আলম। তিনি বলেন, নারীর জাগরণ মানেই ঘরে ঘরে গণতন্ত্রের আলো ছড়িয়ে পড়া।
মা-বোনদের সক্রিয় অংশগ্রহণই ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করবে। শিবগঞ্জের মা-বোনরা গণতন্ত্রের মা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে কতটা আস্হাশীল, সেটা আজকের সমাবেশে প্রমাণ হয়েছে।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুল ওহাব, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক নাজমা আক্তার, পৌর বিএনপির সভাপতি বুলবুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম তাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব আলম মানিক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম।
এতে বক্তব্যে রাখেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ মাস্টার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম মুকুল ও আব্দুল হান্নান, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মীর শাকরুল আলম সীমান্ত, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহম্মেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এম. আবু তাহের, উপজেলা যুবদলের সভাপতি খালিদ হাসান আরমান, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী মিনারা বেগম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তাজমেরী তুহিন এবং পৌর মহিলা দলের সভাপতি ছামছুন্নাহার প্রমুখ।
সমাবেশে উপজেলা ও পৌর বিএনপির ৫হাজার মহিলা নেতাকর্মী অংশ নেয়।
