নায়িকা মাহি নতুন স্ট্যাটাসে যা বললেন

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহি। এই নায়িকাকে ফেসবুকে নিয়মিতই দেখা যায় নানা বিষয় নিয়ে সরব থাকেন। কখনো কবিতা লেখেন, কখনো রোমান্টিক কোনো ছবিতে প্রেমমাখা ক্যাপশনে হাজির হন।

এভাবেই সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন তিনি। সম্প্রতি সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানের সঙ্গে চিত্রনায়ক ইমন ও নায়িকা মাহিয়া মাহির কথোপকথনের একটি কল রেকর্ড ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

ওমরাহ হজ করতে সৌদি আরবে থাকার কারণে সেই কল রেকর্ড নিয়ে সাংবাদিক সঙ্গে কোনো কথা বলতে না পারলেও ভিডিও বার্তা দিয়েছেন মাহি। যেখানে রেকর্ডটি সত্য বলে দাবি করেন তিনি।

তারপর তিনি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দেশে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে একটি স্ট্যাটাস দেন। মাহি জানান, প্রধানমন্ত্রী কাছে অনেক কিছু বলার তার।

এবার ‘অগ্নি’খ্যাত এই চিত্রনায়িকা সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘Apology without change is just manipulation’। যার মানে দাঁড়ায় পরিবর্তন ছাড়া ক্ষমা চাওয়া শুধুমাত্র চালাকি। তবে কাকে ভেবে কি মনে করে এই স্ট্যাটাস দিয়েছেন তিনি সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে ‘ভালোবাসার রং’ সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় অভিষেক হয় মাহিয়া মাহির। এরপর বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনাতেও হাত দিয়েছেন সদ্য বিয়ে করা এই নায়িকা।