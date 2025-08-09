নিখোঁজ ইলিয়াস আলীর সন্ধানের দাবীতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল সিলেটের বিশ্বনাথ

নিখোঁজ ইলিয়াস আলীর সন্ধানের দাবীতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল সিলেটের বিশ্বনাথ
সিলেট-২ আসনের সাবেক এমপি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নিখোঁজ এম. ইলিয়াস আলীর সন্ধানের দাবীতে এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ’সহ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদে সিলেটের বিশ্বনাথে স্মরণকালের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) বাদ আসর ‘বিশ্বনাথ উপজেলা ও পৌর’ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ওই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
এরপূর্বে উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা থেকে বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের খন্ড খন্ড মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রামসুন্দর সরকারি অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এসে জড়ো হয়।
এসময় নানান স্লোগানের মিছিলে মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠে পৌর শহর। দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ থাকা এম. ইলিয়াস আলীর সন্ধানের দাবীতে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি বিশান জনসমুদ্রে রুপ নেয়।
খন্ড খন্ড মিছিলগুলো জড়ো হওয়ার পর শনিবার (৯ আগস্ট) বাদ আসর রামসুন্দর সরকারি অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সামন থেকে ‘বিশ্বনাথ উপজেলা ও পৌর’ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পৌরসভার নতুন বাজার এলাকাস্থ প্রবাসী চত্বরে অনুষ্ঠিত পথসভাস্থলে এসে শেষ হয়।
উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গৌছ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লিলু মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল হাই।
সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গৌছ আলী বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহন করার জন্য বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেস্টা ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-২ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ইলিয়াসপতœী তাহসিনা রুশদীর লুনার পক্ষ থেকে সর্বস্তরের নেতাকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথসভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন- বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি ডাক্তার মাহবুব আলী জহির, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক মোনায়েম খান, যুক্তরাজ্যের ওল্ডহাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিন।
উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এমাদ উদ্দিন খান চেয়ারম্যান, আব্দুল মোমিন মামুন, উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক শামছুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক মুসলিম আলী, আব্দুল লতিফ, নাজিম উদ্দিন, পৌর যুবদলের আহবায়ক শাহ আমির আলী (জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক), সদস্য সচিব শাহজাহান আলী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আশিকুর রহমান রানা।
যুগ্ম আহবায়ক নুরুজ্জামান, সাঈদ আহমদ, নুরুজামান জামান, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক এনামুল হক এনাম, সদস্য সচিব আহমেদ দুলাল মিয়া, উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক ইরন মিয়া মেম্বার, সদস্য সচিব সুমন মিয়া, উপজেলা শ্রমিক দলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মাসুক আহমদ।
মংলা মিয়া, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক হোসাইন আহমদ প্রবেল, সদস্য সচিব ফাহিম আহমদ, যুগ্ম আহবায়ক রাসেল আহমদ, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক ফখরুল ইসলাম রেজা, সদস্য সচিব জাকির হোসেন ইমন প্রমুখ’সহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
