নিখোঁজ ইলিয়াস আলীর সন্ধানের দাবীতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল সিলেটের বিশ্বনাথ

বিশ্বনাথ (সিলেট) প্রতিনিধি | আগস্ট ১০, ২০২৫

সিলেট-২ আসনের সাবেক এমপি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নিখোঁজ এম. ইলিয়াস আলীর সন্ধানের দাবীতে এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ’সহ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদে সিলেটের বিশ্বনাথে স্মরণকালের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) বাদ আসর ‘বিশ্বনাথ উপজেলা ও পৌর’ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ওই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
এরপূর্বে উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা থেকে বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের খন্ড খন্ড মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রামসুন্দর সরকারি অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এসে জড়ো হয়।

এসময় নানান স্লোগানের মিছিলে মিছিলে উত্তাল হয়ে উঠে পৌর শহর। দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ থাকা এম. ইলিয়াস আলীর সন্ধানের দাবীতে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি বিশান জনসমুদ্রে রুপ নেয়।

খন্ড খন্ড মিছিলগুলো জড়ো হওয়ার পর শনিবার (৯ আগস্ট) বাদ আসর রামসুন্দর সরকারি অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সামন থেকে ‘বিশ্বনাথ উপজেলা ও পৌর’ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পৌরসভার নতুন বাজার এলাকাস্থ প্রবাসী চত্বরে অনুষ্ঠিত পথসভাস্থলে এসে শেষ হয়।

উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গৌছ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লিলু মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল হাই।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গৌছ আলী বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহন করার জন্য বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেস্টা ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-২ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ইলিয়াসপতœী তাহসিনা রুশদীর লুনার পক্ষ থেকে সর্বস্তরের নেতাকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথসভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন- বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি ডাক্তার মাহবুব আলী জহির, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক মোনায়েম খান, যুক্তরাজ্যের ওল্ডহাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিন।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এমাদ উদ্দিন খান চেয়ারম্যান, আব্দুল মোমিন মামুন, উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক শামছুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক মুসলিম আলী, আব্দুল লতিফ, নাজিম উদ্দিন, পৌর যুবদলের আহবায়ক শাহ আমির আলী (জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক), সদস্য সচিব শাহজাহান আলী, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আশিকুর রহমান রানা।

যুগ্ম আহবায়ক নুরুজ্জামান, সাঈদ আহমদ, নুরুজামান জামান, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক এনামুল হক এনাম, সদস্য সচিব আহমেদ দুলাল মিয়া, উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক ইরন মিয়া মেম্বার, সদস্য সচিব সুমন মিয়া, উপজেলা শ্রমিক দলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মাসুক আহমদ।

মংলা মিয়া, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক হোসাইন আহমদ প্রবেল, সদস্য সচিব ফাহিম আহমদ, যুগ্ম আহবায়ক রাসেল আহমদ, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক ফখরুল ইসলাম রেজা, সদস্য সচিব জাকির হোসেন ইমন প্রমুখ’সহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সিলেটে বিআরটিএ’র মোবাইল কোর্টের নামে হয়রাণী! পরিবন শ্রমিকদের কর্মবিরতির ডাক

সিলেটে বিআরটির নামে মোবাইল কোর্টের পরিবহনে অতিরিক্ত জরিমান আদায় ওবিস্তারিত

জুলাই গণঅভুত্থান দিবসে সিলেটের বিশ্বনাথে উপজেলা-পৌর জামায়াতের গণমিছিল

জুলাই গণঅভুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে সিলেটের বিশ্বনাথে ‘উপজেলা ও পৌর’ জামায়াতেবিস্তারিত

জুলাই গণঅভুত্থান দিবসে সিলেটের বিশ্বনাথে উপজেলা-পৌর বিএনপির বিজয় র‍্যালী

জুলাই গণঅভুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে সিলেটের বিশ্বনাথে ‘উপজেলা ও পৌর’ বিএনপিবিস্তারিত

সিলেটের জকিগঞ্জে নিঁখোজ বৃদ্ধের লা/শ উদ্ধার

সিলেটে শুক্রবার রাতে নিখোঁজ এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।বিস্তারিত

২০ বছর ধরে কর্মস্থল থেকে বেপরোয়া সিলেট টিটিসির অধ্যক্ষের ড্রাইভার বিল্লাল

টানা ২০ ধরে কর্মস্থল থেকে বেপরোয়া উঠেছেন সিলেট টিটিসির অধ্যক্ষেরবিস্তারিত

সিলেটের বিশ্বনাথে পানিতে ডুবে শিশু সায়েমা’র মৃত্যু

সিলেটের বিশ্বনাথে উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের পশ্চিমগাঁও গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবেবিস্তারিত

সিলেটে সাংবাদিকদের সাথে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মুনতাসির আলীর মতবিনিময়

সিলেটের বিশ্বনাথে কর্মরত স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথেবিস্তারিত

সিলেটে বিদ্যুত বিভ্রাট, ১০ দিন ধরে বন্ধ কুমারগাঁও স্টেশন

সিলেট শহরে গত দুই সপ্তাহের বেশি ধরে সিলেটে বিদ্যুত বিভ্রাটবিস্তারিত

সিলেটের গোলাপগঞ্জ ঢাকাদক্ষিণ থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের একটি জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তিরবিস্তারিত

সিলেটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত, স্বাস্থ্যখাতে ৫৮ ভাগ চিকিৎসকের পদ ফাঁকা

সিলেটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ, স্বাস্থ্যখাতেবিস্তারিত

সিলেটের ভোলাগঞ্জে পাথর তুলতে গিয়ে শ্রমিকের মৃ*ত্যু

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ রোপওয়ের (বাংকার) সংরক্ষিত এলাকায় পাথর তুলতেবিস্তারিত

সিলেটে এক কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

সিলেটে এক কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘরের চালেরবিস্তারিত

লিখিত অভিযোগ দিলেন সিলেটের সুনাগরিক, সিলেট টিটিসির ক্ষমতাসীন ইন্সট্রাক্টরের বিরুদ্ধে

সিলেটের এক সুনাগরিক অবশেষে সিলেটে সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসিতে)বিস্তারিত

সিলেট শিক্ষাবোর্ডে পাশের হার ৬৮.৫৭ শতাংশ

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বৃহস্পতিবারবিস্তারিত

সিলেটে বাড়ছে এডিস মশার প্রকোপ! বাড়তে পারে ডেঙ্গু

সিলেটে দিন-দিন বাড়ছে এডিস মশার প্রকোপ। গত বছরের চেয়ে এবিস্তারিত

নির্বাচন হলে দেশ সঠিক পথে এগোবে : মির্জা ফখরুল

বিএন‌পি মহাস‌চিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নির্বাচন হলে দেশবিস্তারিত