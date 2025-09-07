নির্বাচনকালে তথ্যে প্রবাহে গণমাধ্যমকে বাধা দেয়া হবে না: মাহফুজ আলম

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | সেপ্টেম্বর ৭, ২০২৫

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, নির্বাচনের আগে, চলাকালীন এবং পরে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এ দায়িত্ব পালনে কোনো গণমাধ্যমকে বাধা দেওয়া হবে না।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর তথ্য ভবনে ‘নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক মতবিনিময়সভায় তিনি এ কথা বলেন। সভায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রকাশক, সম্পাদক ও সাংবাদিকরা অংশ নেন। তারা সংবাদ সংগ্রহে অতীতের সমস্যার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেন, ‘গত ১৫ বছরে গণমাধ্যম আস্থা হারিয়েছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে জনগণ যেন সহিংসতার শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকার সব ব্যবস্থা নেবে। গণমাধ্যমকেও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে।’[

তিনি আরও বলেন, ‘যদি কোনো সহিংসতা ঘটে, গণমাধ্যমের দায়িত্ব থাকবে তার মূল কারণ ও দায়দায়িত্ব খুঁজে বের করে জনগণকে জানানো।”

সভায় অংশগ্রহণকারীরা বিশেষ করে নির্বাচনকালে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন।

