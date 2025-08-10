নির্বাচন নিয়ে বেহেশতের টিকেট বিক্রেতা বট বাহিনীর ষড়যন্ত্র শুরু : সাতক্ষীরায় এসএম জিলানী

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি | আগস্ট ১০, ২০২৫

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এসএম জিলানী বলেছেন- বিএনপি একটি উদারপন্থী- নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। দেশের মানুষ যখন নির্বাচনের কথা বলছে, নির্বাচন নিয়ে ভাবছে ঠিক তখনই একটি মাফিয়া চক্র, যারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে বেহেশতের টিকিট বিক্রি করে, যারা মব তৈরি করে, যাদেরকে দেশের মানুষ ইতোমধ্যে বট বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেই বটবাহিনী নির্বাচন নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। যে নির্বাচন নিয়ে শেখ হাসিনা একটি মাফিয়া তন্ত্র কায়েম করেছিল। বিগত ১৭ বছরে নানা নাটক করেছে। বিনা ভোটের নির্বাচন, ডামি নির্বাচন, আগের দিনের নির্বাচন – ঠিক তেমন করেই আজ আরেকটি পক্ষ যারা ঘাপটি মেরেছিল ওই একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবারো নতুন করে বাংলাদেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ১০ টায় সাতক্ষীরার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির মিলনায়তনে জেলার তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এসএম জিলানী এসব কথা বলেন।

বিএনপি একটি সংস্কারপন্থী দল এবং সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া উল্লেখ করে এসএম জিলানী বলেন, যতোদিন বাংলাদেশ থাকবে ততোদিন সংস্কার চলবে। ততোদিন সংস্কার হবে। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ তফা প্রস্তাবনা দিয়েছেন কিন্তু অন্য কোন দল একটিও সংস্কার প্রস্তাবনা দিতে পারেনি।

তিনি বলেন, বিএনপি কখনো পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যায়নি। বিএনপি জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসতে চায়। বিএনপি সব সময় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসেছে।

সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে এসএম জিলানী নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে আমাদেরকে পাঁচটি কাজ করতে হবে।
প্রথমত: সংগঠনের যেখানে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, দুর্বলতা রয়েছে, সাংগঠনিক কাজ যেখানে অসম্পূর্ণ রয়েছে অতি দ্রুত সেই সাংগঠনিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়নের বিদ্যমান ৯টি ওয়ার্ডের কমিটি ১০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যতোই অপপ্রচার ও গুজব ছড়াক না কেন বেহেশতের টিকিট বিক্রেতা বট বাহিনীর ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

তৃতীয়তঃ দলীয় নির্দেশনা ও গুজব ঠেকাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরো সক্রিয় হতে হবে। হতে হবে সোচ্চার।

চতুর্থতঃ সতর্কতার সাথে চলতে হবে। দায়িত্বশীল জায়গায় থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

পঞ্চমতঃ আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মা ও দোসরদের আশ্রয়-প্রশ্রয়সহ খেয়াল রাখতে হবে কেউ যেন কমিটিতে স্থান না পায়। আপনার কৃতকর্মের জন্য উর্দ্ধতন নেতা ও দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না। কেননা ব্যক্তির দায়- দল নেবে না। সর্বোপরি আপনাকে বহিষ্কার হতে হয় এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল সাতক্ষীরা জেলা শাখার আহবায়ক এড. কামরুজ্জামান ভুট্টোর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শেখ শরিফুজ্জামান সজীবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি ও সাতক্ষীরা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক টিম প্রধান নেছার উদ্দিন শফি, কেন্দ্রীয় সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় ছাত্র নেতা নাজমুল আহসান।

এসব অন্যান্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল সাতক্ষীরা জেলা শাখার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক প্রভাষক আনারুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন পাড়, আসাদুজ্জামান খোকা, মহাসিন আলম, হাসান মাহমুদ বাচ্চু, মঞ্জুরুল মোর্শেদ মিলনসহ জেলার ৭ উপজেলা ও তাদের অধীনস্ত সকল ইউনিয়নের আহ্বায়ক এবং সদস্য সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজনীতি, সাতক্ষীরা, সারাদেশ


