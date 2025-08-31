নেত্রকোণায় জেলা বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সুস্থির সরকার, নেত্রকোণা | আগস্ট ৩১, ২০২৫

নেত্রকোণায় ১১ বছর পর জেলা বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি পদে ডাক্তার ডা: আনোয়ারুল হক ও সাধারণ সম্পাদক পদে ড. রফিকুল ইসলাম হিলালী নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সারা দিন ভোট গ্রহন শেষে রাত সাড়ে ১১ টায় এ ফলাফল ঘোষণা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমদ। এর আগে দুপুরে মোক্তারপাড়া মাঠে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সালাহ উদ্দিন আহমদ। পরে বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ।

ফলাফলে দেখা যায়, সদ্য বিলুপ্ত কমিটির আহ্বায়ক ডাক্তার আনোয়ারুল হক সভাপতি পদে ১ হাজার ২৭৫ ভোট পান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মাহফুজুল হক পান ২১১ ভোট। বাতিল হয় ৭ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে সদ্য বিলুপ্ত কমিটির সদস্যসচিব ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. রফিকুল ইসলাম হিলালী পান ৭৪৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা যুবদলের সাবেক সহসভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন খান রনি পান ৭২১ ভোট।

অপর প্রার্থী বিলুপ্ত কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম মনিরুজ্জামান দুদু পান মাত্র ১৮ ভোট। বাতিল হয় ১০ ভোট। নেত্রকোনা বিএনপির ১০টি উপজেলা ও ৫টি পৌর কমিটির মোট ১ হাজার ৫১৫ জন কাউন্সিলর ভোট দেন।

