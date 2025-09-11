নেত্রকোণায় পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংকের বিভাগীয় নারী সম্মেলন

নেত্রকোণায় পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংকের বিভাগীয় নারী সম্মেলন
নেত্রকোণায় গ্রামীণ নারীর স্বাবলম্বীতে পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংকের ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী এই সম্মেলন সভার আয়োজন করে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালমা বানুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল খালেক, নেত্রকোণা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো: আলা উদ্দিনসহ অন্যরা।
বিভাগীয় মনিটরিং কর্মকর্তা ও সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো: মাসুদ রানা জানান, সম্মেলনে ময়মনসিংহ বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পারফরম্যান্স ভিত্তিক ৩৫ জন মাঠকর্মীসহ অন্যকর্মকর্তাদের পুরস্কার বাবদ ক্রেস্ট,সনদপত্র
দেয়া হয়। এছাড়াও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
সম্মেলনে বিভাগের ৩৫ শাখার ব্যবস্থাপকসহ কর্মকর্তারা অংশ নেন।
ব্যাংকের জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম সাইফুল ইসলাম জানান, ময়মনসিংহ বিভাগের ৩৫ উপজেলায় ব্যাংকের মাধ্যমে গবাদি পশু, হাঁস- মুরগী,মৎস্য পালনের মাধ্যমে নারীসহ স্বল্প আয়ের মানুষদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে
সহজ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হচ্ছে।
