নেত্রকোণার সরকারি শিশু পরিবার পরিদর্শনে নবনিযুক্ত জেলা প্রসাসক

নেত্রকোণা প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫

নেত্রকোণার নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান সরকারি শিশু পরিবার (বালক) পরিদর্শন করেন।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি শিশু পরিবার (বালক) কুমড়ী, নেত্রকোণা পরিদর্শন করেন।

জেলা প্রশাসকের আগমন উপলক্ষ্যে সেখানে শিশুদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা ছিল। শিশুদের সাথেই তিনি সেখানে দুপুরের খাবার গ্রহন করেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক শিশু পরিবারের মসজিদে এতিম শিশুদের সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি শিশুদের খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি শিশু পরিবারের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শিশুরাও জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তার জন্য দোয়া করে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুল ইসলাম সরদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রাফিকুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুখময় সরকার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শামীমা ইয়াসমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মুনমুন জাহান লিজা এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমা বিনতে রফিক প্রমুখ।

নেত্রকোনা মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

তারেক রহমানের দেয়া নতুন ঘর পেলো নেত্রকোনার দুর্গাপুরের শুক্কুরী বেগম

নেত্রকোনার দুর্গাপুর পৌরসভার খুজিউড়া খালপাড় এলাকার হতদরিদ্র শুক্কুরী বেগম(৭০)। স্বামীবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে অ*গ্নিকান্ডে কৃষক পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় কৃষক জজ মিয়ার বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।বিস্তারিত

নেত্রকোনার চন্ডিগড় ইউপিতে প্রশাসক অনুপস্থিত, সচিবের দেখা মেলেনা, জনভোগান্তি চরমে

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক অনুপস্থিত রয়েছেন টানাবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে দুই যুবদল নেতা বহিষ্কার

নেত্রকোনার মদনে দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ড ও অসাধু উপায়ের সাথেবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে ইয়াবা কারবারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ আহত ১

নেত্রকোনার মদনে ইয়াবা কারবারকে কেন্দ্র করে লিটন মিয়াকে কূপিয়ে হত্যাবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে ইয়াবাসহ ৫ জন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

নেত্রকোনার মদনে ইয়াবাসহ ৫জন মাদক গ্রেপ্তার করেছে মদন থানার পুলিশ।বিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

নেত্রকোনার মদনে কেক কাটা, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়েবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে অটো চুরির জের ধরে মারপিট করার অভিযোগ

নেত্রকোনার মদনে অটো চুরির জের ধরে মারপিট করার অভিযোগ দায়েরবিস্তারিত

নেত্রকোণায় জেলা বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নেত্রকোণায় ১১ বছর পর জেলা বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।বিস্তারিত

জাতীয় নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, কেউ রুখতে পারবে না: সালাহউদ্দিন আহমেদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, গতকাল একটিবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যকে কটুক্তি করায় আওয়ালকে স্ট্যান্ড রিলিজ

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যকে কটুক্তি করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পেইজবুকে পোষ্টবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলে হয়রানির শিকার গ্রাহকরা

নেত্রকোনার মদনে পল্লী বিদ্যুতের অতিরিক্ত বিলের কারণে প্রায়ই হয়রানির শিকারবিস্তারিত

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে পপি’র স্বাস্থ্য ও পুষ্টির শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত

নেত্রকোণার খালিয়াজুরীতে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পপি কর্তৃক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ওবিস্তারিত

খালিয়াজুরীতে গনসংযোগ করছেন লুৎফুজ্জামান বাবর

দীর্ঘ ১৭ বছর পর খালিয়াজুরী’তে ৩দিনের গনসংযোগ করেছেন নেত্রকোণা ৪বিস্তারিত

নির্বাচনী প্রচারণায় নেত্রকোনায় লুৎফরজ্জামান বাবর

নেত্রকোনার- ৪ (মদন, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরি)নিজ নির্বাচনী আসনে গত তিনদিন যাবতবিস্তারিত

নেতকোনার মদনে সরকারি শিক্ষক হলেন উপজেলা বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক

নেত্রকোনার মদন উপজেলা কমিটির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক পদ পেয়েছেন সরকারিবিস্তারিত