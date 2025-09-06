নেত্রকোণার সরকারি শিশু পরিবার পরিদর্শনে নবনিযুক্ত জেলা প্রসাসক
নেত্রকোণার নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান সরকারি শিশু পরিবার (বালক) পরিদর্শন করেন।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নেত্রকোণা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি শিশু পরিবার (বালক) কুমড়ী, নেত্রকোণা পরিদর্শন করেন।
জেলা প্রশাসকের আগমন উপলক্ষ্যে সেখানে শিশুদের জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা ছিল। শিশুদের সাথেই তিনি সেখানে দুপুরের খাবার গ্রহন করেন।
এর আগে জেলা প্রশাসক শিশু পরিবারের মসজিদে এতিম শিশুদের সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি শিশুদের খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি শিশু পরিবারের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শিশুরাও জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তার জন্য দোয়া করে।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুল ইসলাম সরদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রাফিকুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুখময় সরকার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শামীমা ইয়াসমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মুনমুন জাহান লিজা এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমা বিনতে রফিক প্রমুখ।
