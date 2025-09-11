নেত্রকোনায় আটপাড়া সংঘর্ষে আহ*ত-৭

মো. মোশাররফ হোসেন, মদন (নেত্রকোণা) | সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫

ভেড়ায় ফসলি জমি নষ্ট করা কে কেন্দ্র করে নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার সুখারী ইউনিয়নের করাধুব গ্রামে দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, করাধুব গ্রামের মৃত মুখশেদ আলী ছেলে বাবুল(৫৩)সাথে একই গ্রামের মৃত আব্দুুল হেকিমের ছেলে মজু(৭০)এর দীর্ঘ দিন যাবত জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। এরই জের ধরে গত শনিবার মজু মিয়ার ছোট ভাই আলতু মিয়া ভেড়া দিয়ে বাবুলের ফসলি জমি নষ্ট করাকে নিয়ে কথা কাটাকাটি হলে এক পর্যায়ে সংর্ঘষ বাঁধে। এতে বাবুলের মা ফুলেছা (৮০) ও মৃত জনাব আলীর ছেলে আবুল (৫৭),বাবুল (৫৩), সুফিয়া( ৩৮),সেলিনা(৪০), মাকসুদা(২৬),ছোটন(৩৬) গুরুত্বর আহত হন।এ সময় পরিবারের লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ফুলেছা ও আবুল নামে
০২ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরন করে।বাকীরা মদন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ বিষয়ে আহত বাবুলের মেয়ে মাকসুদা আক্তার জানান,মজু ও তার লোকজন আমাদের অতর্কিত ভাবে হামলা করে আহত করেছে। আমরা বিচার চাই।

অভিযুক্ত মজুর স্রী রুমেলা আক্তার বলেন,গত কয়েকদিন আগে মসজিদের ইমাম নিয়োগ নিয়ে বাবুলের সঙ্গে আমাদের লোকজনের কথার কাটাকাটি হয়েছে।এর এই জের ধরে গত সোমবার তারা আমাদের বাড়িতে এসে হামলা করে।

আটপাড়া অফিসার ইনর্চাজ মোঃ আশরাফউজ্জামান বলেন, দুই পক্ষের অভিযোগ পেয়েছি,তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

