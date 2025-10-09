নেত্রকোনায় উত্তরা ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান

সুস্থির সরকার, নেত্রকোনা | অক্টোবর ৯, ২০২৫

কৃষি খাতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নেত্রকোণায় উত্তরা ব্যাকের কৃষি ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুরে উত্তরা ব্যাংক নেত্রকোণা শাখায় উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক, এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট ও এসএমই স্পেশাল প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ্ অফিস, ময়মনসিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ মহা- ব্যবাস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান, উত্তরা ব‍্যাংক পিএলসি, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ।

আরও উপস্হিত ছিলেন কলমাকান্দা ও দূর্গাপুর উপশাখার সহকারি ব্যবস্হাপকবৃন্দসহ কৃষক ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।

