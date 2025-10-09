নেত্রকোনায় উত্তরা ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান

নেত্রকোনায় উত্তরা ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান
কৃষি খাতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নেত্রকোণায় উত্তরা ব্যাকের কৃষি ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার দুপুরে উত্তরা ব্যাংক নেত্রকোণা শাখায় উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক, এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট ও এসএমই স্পেশাল প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ্ অফিস, ময়মনসিংহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ মহা- ব্যবাস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান, উত্তরা ব্যাংক পিএলসি, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ।
আরও উপস্হিত ছিলেন কলমাকান্দা ও দূর্গাপুর উপশাখার সহকারি ব্যবস্হাপকবৃন্দসহ কৃষক ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন
নওগাঁয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার প্রদর্শনীতে মানুষের ঢল (পূর্বের সংবাদ)