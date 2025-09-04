নেত্রকোনার মদনে অ*গ্নিকান্ডে কৃষক পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি

নেত্রকোনার মদনে অ*গ্নিকান্ডে কৃষক পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি
নেত্রকোনার মদন উপজেলায় কৃষক জজ মিয়ার বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
এ সময় আগুনে পুড়ে গেছে বসত ঘর,,ফ্রিজ আসবাবপত্র, ধান-চাল ও নগদ অর্থ।বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের সময় উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের শিবপাশা গ্রামে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।
এদিকে সবকিছু হারিয়ে এখন খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছে জজ মিয়ার পরিবার।
স্থানীয়রা জানান, জজ মিয়া হতদরিদ্র কৃষক তার বসত ঘরে যা কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেছে তাদের আর কিছুই রইল না। এখন তারা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে হবে।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জজ মিয়া বলেন, ‘ভোর সারে তিনটা থেকে চারটা দিকে আগুন লাগার বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাইরে অবস্থান করি। আমার পরিবারের সদস্যদের পড়নের কাপড় ছাড়া সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এমন অবস্থায় আমাদের জরুরি সহযোগিতা প্রয়োজন।’ তবে কি থেকে এমন ঘটনা ঘটেছে তা আমি কিছুই বলতে পারব না।
এ ব্যাপরে তিয়শ্রী ইউপি চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবৃর রহমান বলেন, আমি শুনেছি শিবপাশা গ্রামের কৃষক জজ মিয়ার বসত ঘরটি পুড়ে গেছে। তার কিছুই নেই। আমি অসুস্থ থাকায় ঘটনাস্থলে যেতে পারিনি। সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যকে বলেছি তাদের নিকট থেকে একটি আবেদন নেয়ার জন্য। বিষয়টি নিয়ে ইউএনও স্যারের সাথে কথা বলেছি।
এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অলিদুজ্জামান বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জজ মিয়াকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সকল ধরনের সহযোগিতা করা হবে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন