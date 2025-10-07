নেত্রকোনার মদনে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বঙ্গ টাইম এর যুবক গ্রেপ্তার
নেত্রকোনার মদনে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ফাহাদ (২০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে মদন থানার পুলিশ।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে তাকে নেত্রকোনা আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে সোমবার রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে মদন বাজার এলাকার তার নিজ বাসা থেকে ফাহাদকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ফাহাদ উপজেলা মাঘান ইউনিয়নের মাঘান গ্রামের সম্রাটের ছেলে। তারা দীর্ঘদিন ধরে পৌর সদরের মদন বাজার এলাকায় বসবাস করছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ফাহাদ “বঙ্গ টাইমস” নামের একটি ফেসবুক আইডি খুলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ উপস্থাপন করে আসছে। নিজেকে সম্পাদক দাবি করে তার ফেসবুক আইডির জন্য সাংবাদিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আসছে।
“বঙ্গ টাইমস” আইডি দিয়ে সম্প্রতি হিন্দু ধর্মের দেবতার ছবি বাথরুমে ফেলে হারপিক ঢেলে ভিডিও প্রকাশ করে। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা সৃষ্টি হলে গতকাল রাত অভিযান চালিয়ে ফাহাদ কে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় মদন থানার এস আই আব্দুল্লাহ আল রাহিদ বাদী হয়ে মঙ্গলবার ফাহাদের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৮ ধারায় মামলা দায়ের করেন। তাকে আজ মঙ্গলবার নেত্রকোনা আদালতে পাঠায়।
মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল আলম শাহ্ জানান, ধর্ম অবমাননা অভিযোগে ফাহাদ নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাকে আজ মঙ্গলবার বিকেলে নেত্রকোনার আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মোঃ মোশাররফ হোসোন
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন