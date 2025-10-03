নেত্রকোনার মদনে নায়েকপুর ইউনিয়ন বিএনপি পরিচিতি ও নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা

মোঃ মোশাররফ হোসেন, মদন (নেত্রকোনা) | অক্টোবর ৩, ২০২৫

নেত্রকোনার মদন উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়ন বিএনপি পরিচিতি অনুষ্ঠান ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রস্তুতি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে নওগাঁ আপ্তাব হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে হল রুমে ইউনিয়ন বিএপির সভাপতি ওলিউর রহমান খান লিটন এর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক মুখলেছুর রহমান ছয়ালের সঞ্চালনায প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, উপজেলা বিএনপি সভাপতি নূরুল আলম তালুকদার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন,উপজেলা বিএনপি সাধারন সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আকন্দ উপজেলা বিএনপি সিনিয়র সহসভাপতি আবু তাহের আজাদ, সহসভাপতি আজিজুল হক খান হেলাল, সম্মানিত সদস্য মির্জা রমজান আলী। যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সাইফ উদ্দিন আহম্মদ সেকুল,সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলে এলাহি টুটন,শামসুল আলম লালু।

এ ছাড়া ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা বিএপির সহসভাপতি শাহ আলম সেতেরা, তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক খোকন তালুকদার, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম বকুল, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি হাবিবুল্লা নান্নু অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রমূখ।

নেত্রকোনা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সহকারি শিক্ষক সমিতি ভুঁয়া ও ভিত্তিহীন কমিটির বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

নেত্রকোনার মদনে গঠিত ভুঁয়া ও ভিত্তিহীন সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকবিস্তারিত

দেবী বির্সজনের মাধ্যমে শেষ হচ্ছে ৫ দিনের দুর্গোৎসব

দেবী বির্সজনের মাধ্যমে শেষ হচ্ছে সনাতন ধমার্বলম্বীদের বড় ধর্মীয় উৎসববিস্তারিত

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন জামায়েতের এমপি প্রার্থী আল হেলাল

নেত্রকোণার খালিয়াজুরীতে শারদীয় দূর্গা পূজা উপলক্ষ্যে পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেছেবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদন ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভা

নেত্রকোনার মদন উপজেলার মদন ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।বিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির অফিস উদ্বোধন

নেত্রকোনা মদন উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে।বিস্তারিত

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে পাঁচ দফা দাবিতে জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, পিআর পদ্ধতি চালুসহবিস্তারিত

যুবদল নেতা শরিফুল ইসলাম মাসুমের মুক্তির খবরে নেত্রকোনার মদনে আনন্দ মিছিল

ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক আহবায়ক কমিটির সদস্য, তিতুমীর কলেজবিস্তারিত

নেত্রকোণার মদন উপজেলার বিএনপির পরিচিতি সভা

নেত্রকোনার মদন উপজেলা বিএনপির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা দলীয়বিস্তারিত

নেত্রকোনায় জেলা প্রশাসকের মত বিনিময় সভা

নেত্রকোনার মদনে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আলবিস্তারিত

যুবদল নেতা শরিফুল আলম মাসুমের নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে নেত্রকোনার মদনে বিক্ষোভ মিছিল

ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক আহবায়ক কমিটির সদস্য, তিতুমীর কলেজবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে মাদকবিরোধী মানববন্ধন

‎মাদক নয় আলো চাই, মাদকমুক্ত সমাজ চাই, এ স্লোগানকে সামনেবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদন উপজেলার মন্ডপে মন্ডপে চলছে দুর্গা পূজার প্রস্ততি

শারদীয় দুর্গোৎসব ঘিরে মদন উপজেলার মন্ডপে মন্ডপে চলছে সাজসজ্জা আরবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে যুবদলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নেত্রকোনার মদনে উপজেলা যুবদলের সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলাবিস্তারিত

নেত্রকোণায় পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংকের বিভাগীয় নারী সম্মেলন

নেত্রকোণায় গ্রামীণ নারীর স্বাবলম্বীতে পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংকের ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মপরিকল্পনাবিস্তারিত

নেত্রকোনায় আটপাড়া সংঘর্ষে আহ*ত-৭

ভেড়ায় ফসলি জমি নষ্ট করা কে কেন্দ্র করে নেত্রকোনার আটপাড়াবিস্তারিত

টাইফয়েড প্রতিরোধে ৭৩ হাজার শিশুকে টিকাদান প্রস্তুতি নেত্রকোনার দুর্গাপুর স্বাস্থ্য বিভাগের

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে শিশুদের টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদানবিস্তারিত