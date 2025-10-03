নেত্রকোনার মদনে নায়েকপুর ইউনিয়ন বিএনপি পরিচিতি ও নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা

নেত্রকোনার মদনে নায়েকপুর ইউনিয়ন বিএনপি পরিচিতি ও নির্বাচনী প্রস্তুতি সভা
নেত্রকোনার মদন উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়ন বিএনপি পরিচিতি অনুষ্ঠান ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রস্তুতি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে নওগাঁ আপ্তাব হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে হল রুমে ইউনিয়ন বিএপির সভাপতি ওলিউর রহমান খান লিটন এর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক মুখলেছুর রহমান ছয়ালের সঞ্চালনায প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, উপজেলা বিএনপি সভাপতি নূরুল আলম তালুকদার।
বিশেষ অতিথি ছিলেন,উপজেলা বিএনপি সাধারন সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আকন্দ উপজেলা বিএনপি সিনিয়র সহসভাপতি আবু তাহের আজাদ, সহসভাপতি আজিজুল হক খান হেলাল, সম্মানিত সদস্য মির্জা রমজান আলী। যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সাইফ উদ্দিন আহম্মদ সেকুল,সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলে এলাহি টুটন,শামসুল আলম লালু।
এ ছাড়া ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা বিএপির সহসভাপতি শাহ আলম সেতেরা, তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক খোকন তালুকদার, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম বকুল, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি হাবিবুল্লা নান্নু অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রমূখ।
