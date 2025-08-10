নেত্রকোনার মদনে সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে এক মানববন্ধন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে মদন প্রেসক্লাবের সামনে মদন নেত্রকোনার রাস্তায় ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্টিত হয়।
মানববন্ধনে প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য দৈনিক ভোরের দর্পণ প্রতিনিধি মোঃ মোশাররফ হোসেন বাবুলের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, মদন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন তালুকদার উজ্জ্বল, সমকাল প্রতিনিধি মোতাহার আলম চৌধুরী, যায়যায়দিন প্রতিনিধি আল আমিন তালুকদার, যুগান্তর প্রতিনিধি তোফাজ্জল হোসেন, আমার দেশ প্রতিনিধি নিজাম তালুকদার, কালের কন্ঠের আঞ্চলিক প্রতিনিধি ফয়েজ আহম্মদ হৃদয়।
এ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মদন উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবির, আমেরিকান প্রবাসী মাহবুব আলম, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সংগঠন মদন ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সভাপতি আব্দুল আওয়াল ফকির, ছাত্র সমন্বয়ক মাহির আকন্দ ফয়সাল প্রমূখ। মানববন্ধনে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেনির পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তুহিন হত্যার বিচার যেন সাগর-রুনি হত্যার মতো প্রহসনে পরিণত না হয়। দোষীদের শনাক্ত করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিশ্চিত করতে হবে। সংবাদকর্মীরা নির্ভয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে জন্য
সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানান বক্তারা।
