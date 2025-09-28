নেত্রকোনার মদন ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভা

মোঃ মোশাররফ হোসেন, মদন (নেত্রকোনা) | সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫

নেত্রকোনার মদন উপজেলার মদন ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে মদন বাজার ইউনিয়ন দলীয় কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির সুলতান আকন্দের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল সুমনের সঞ্চলনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি নূরুল আলম তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম আকন্দ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ সায়েম,সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলে এলাহী টুটন, শামছুল আলম লালু।

এ ছাড়া ও বক্তব্য দেন উপজেলার বিএনপি সহসভাপতি
আবুল কাশেম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজাহান মিল্কী, উপজেলা ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মজিবুর রহমান লিটন, মদন ইউনিয়ন সাবেক চেয়ারম্যান রহিছ উদ্দিন, উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান তালুকদার, প্রমূখ।

টাইফয়েড প্রতিরোধে ৭৩ হাজার শিশুকে টিকাদান প্রস্তুতি নেত্রকোনার দুর্গাপুর স্বাস্থ্য বিভাগের

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে শিশুদের টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদানবিস্তারিত

