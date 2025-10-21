নেত্রকোনার মদন পৌরসভার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ৪ ফার্মেসীতে জরিমানা

মোঃ মোশাররফ হোসেন, মদন (নেত্রকোনা) | অক্টোবর ২১, ২০২৫

নেত্রকোনার মদনে ৪টি ফার্মেসীতে অভিযান চালিয়ে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) পৌরসদরে ৪টি ফার্মেসীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার কারণে এসব জরিমানা করা হয়।

মদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট,

অলিদুজ্জামান এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। অভিযানে ঝর্না ফার্মেসী, খান ফার্মেসী, মেসার্স মেরিন মেডিকেল হল ও উজ্জল মেডিকেল হলকে মোট ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক খন্দকার হাফসা নাজনীন, এস আই খুরশেদ আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অলিদুজ্জামান বলেন, ঔষধ ও কসমেটিক আইন ২০২৩ এর ৪০ (খ) ধারা অনুযায়ী ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১৬ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

অপরাধচিত্র, নেত্রকোনা, সারাদেশ


