পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।
এ উপলক্ষ্যে উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করে উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় বিএনপির কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বয়ক মাসুদ আল করিম সরকারের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আল আমিন জীবনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন রঞ্জু।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তোজাম্মেল হোসেন বিপ্লব, বাংলাবান্ধা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রাসেদ আলী, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার আবু নোমান এনাম, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, সেচ্ছাসেবক দলের আকতার হোসেন বাবু, মাহমুদুর রহমান, আবু রায়হান তাজ, ছাত্রদলের আহবায়ক নুরুজ্জামান দুলাল প্রমূখ।
আলোচনা শেষে দলীয় কার্যালয়ে সামনে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়।
