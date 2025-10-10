পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় জাকের পার্টির সাংগঠনিক জনসভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নে জাকের পার্টির সাংগঠনিক জনসভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেল ৫টায় উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের বুড়াবুড়ি বাজার নামক এলাকায় বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ ও নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে এই সাংগঠনিক জনসভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।
তেঁতুলিয়া উপজেলা জাকের পার্টির সভাপতি ফলিয়র রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত জনসভা ও র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাকের পার্টির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও পঞ্চগড় জেলা জাকের পার্টির সভাপতি আয়নাল হক।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জাকের পার্টির সাধারণ সম্পাদক শাহ জাহান আলীসহ জেলা জাকের পার্টি, ইউনিয়ন ভিত্তিক জাকের পার্টির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভা ও র্যালিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, জাকের পার্টির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও পঞ্চগড় জেলা জাকের পার্টির সভাপতি আয়নাল হক। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পঞ্চগড় জেলা জাকের পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন রানা, উপজেলার তিরনইহাট ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক রুবেল রানা, বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল হালিম।
তেঁতুলিয়া উপজেলা জাকের পার্টি ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মালেকুল ইসলাম, জাকের পার্টি কৃষক ফ্রন্ট তেঁতুলিয়া উপজেলার সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, জাকের পার্টি ছাত্রী ফ্রন্ট রুনা আক্তার, উপজেলা জাকের পার্টির সাধারন সম্পাদক মো. আঃ আলম, উপজেলা জাকের পার্টি মহিলা ফ্রন্টের সভাপতি জয়নাব বেগম, জেলা জাকের পার্টি ছাত্র ফ্রন্টের সাধারন সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমূখ।
আলোচনা সভা থেকে একটি র্যালী বুড়াবুড়ি বাজার প্রদক্ষিণ শেষে আগের জায়গায় গিয়ে বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধ কামনায় মিলাদ শেষে মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।
জানা যায়, দেশব্যাপী জাকের পার্টির মূলদল ও সকল সহযোগী সংগঠন সমূহের যৌথ উদ্যোগে শুরু হওয়া গত ২০ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শান্তি ও স্থিতিশীলতার আহ্বানে জনসমাবেশের অংশ হিসেবে এবং জাকের পার্টি চেয়ারম্যান পীরজাদা আলহাজ্ব খাজা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদীর নির্দেশক্রমে তেঁতুলিয়ায় জাকের পার্টির এই সাংগঠনিক জনসভা ও র্যালির আয়োজন করা হয়েছে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন