পঞ্চগড়ে বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

মুহম্মদ তরিকুল ইসলাম, পঞ্চগড় | অক্টোবর ১৯, ২০২৫

পঞ্চগড়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মোবাইল কোর্টে অনুমোদিত শব্দের অতিরিক্ত মাত্রার হর্ণ ব্যবহার ও পরিবহণের মাধ্যমে বায়ু দূষণ করার অপরাধে জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার (১৯ অক্টোবর) জেলার পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া জাতীয় মহাসড়কের ৩নং পঞ্চগড় সদর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এলাকায় “শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদ্বারিত্বমূলক প্রকল্প” এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড়ের যৌথ উদ্যোগে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, পরিবেশ অধিদপ্তর অনুমোদিত শব্দের অতিরিক্ত মানমাত্রার হর্ণ ব্যবহারের অভিযোগে তিনটি ট্রাক এর ড্রাইভারকে ১ হাজার ১০০ টাকা ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহণে ব্যবহৃত গাড়ির বডি(কাঠামো) এবং চাকা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পরিবহণের মাধ্যমে বায়ু দূষণ করার অপরাধে একটি ট্রাক এর ড্রাইভারকে ১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য্যপূর্বক আদায় করা হয়। এছাড়া অনুমোদিত শব্দের অতিরিক্ত মানমাত্রার শব্দ সৃষ্টিকারী ৫টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়।

জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড় এর সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আসিফ আলী অখিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ ইউসুফ আলী প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এতে পুলিশ বিভাগ, পঞ্চগড় এর একদল সদস্য অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এ ধরণের অভিযান অব্যহত থাকবে বলে জানানো হয়।

অপরাধচিত্র, পঞ্চগড়, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

খাগড়াছড়ির পানছড়ি সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভেস্তে গেল কীটনাশক পাচারের চেষ্টা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলায় সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভেস্তে গেলবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লংগদুতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অবৈধ ভারতীয় পণ্য ও অস্ত্র উদ্ধার

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রিজিয়নের লংগদু সেনা জোনের উদ্যোগে পরিচালিত একবিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী যৌথ অভিযানে চার প্রতিষ্ঠানকে ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড

কিশোরগঞ্জ র‍্যাব ক্যাম্প ও সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরগঞ্জ কর্তৃক যৌথবিস্তারিত

খুলনার কয়রায় নৌবাহিনীর পেটি অফিসারের মিথ্যা মামলায় দিশেহারা ভুক্তভোগী পরিবার

সম্প্রতি খুলনা জেলার কয়রা থানায় ২টি মামলা রুজু করেছেন বাংলাদেশবিস্তারিত

নওগাঁর মহাদেবপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলার ঘটনায় মামলা

নওগাঁর মহাদেবপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের অতর্কিত মারপিট সহবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ২ মাদক কারবারি আটক

বগুড়ার শিবগঞ্জে মাদকসহ নারী ও পুরুষকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবারবিস্তারিত

রংপুরের পীরগঞ্জে ষাটোর্ধ মহিলার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

‎রংপুরের পীরগঞ্জে নিজ ঘর থেকে আকলিমা বেগম (৬১) নামের একবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে গভীর রাতে ঝগড়া থামাতে বলায় প্রতিবেশির ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পুকুরে মাছ মারাকে কেন্দ্র করে গভীর রাতে প্রতিবেশীদেরবিস্তারিত

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের আগে ভাঙচুর-আগুন, ৯০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলাবিস্তারিত

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরের দুই আনসান কমান্ডার প্রত্যাহার ও সিকিউরিটি গার্ড কর্মকর্তা বরখাস্ত

দেশের সর্ব বৃহৎ বেনাপোল স্থলবন্দরে অবৈধভাবে পণ্যচালান পাচারে জড়িত থাকারবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে পরকীয়া প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যার পরে হারপিক পানে প্রেমিকের আত্মহত্যা

যশোরের মনিরামপুরে শংকর মন্ডল (৫৫) নামে হত্যা মামলার এক আসামিবিস্তারিত

মানিকছড়িতে দখল, ফটিকছড়িতে ভুক্তভোগীর বাড়িতে হামলা

চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গরমছড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমিবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে নকল ঔষধ কারখানায় অভিযান, বিপুল পরিমাণ ঔষধ জব্দ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ভেটেরিনারির একটি নকল ঔষধ কারখানায় ভ্রাম্যমান আদালতে অভিযানবিস্তারিত

নেত্রকোনায় ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর সীল প্যাড জালিয়াতির অভিযোগ কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

এমপিও ভুক্তির আবেদনে ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর সীল প্যাড জালিয়াতির অভিযোগবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন, গ্রেফতার-৩

যশোরের শার্শা উপজেলায় নিখোঁজের চার দিন পর ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ (২৬)বিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে একটি পরিত্যক্ত দোকান থেকে আরিফ হোসেন (২৮) নামেরবিস্তারিত