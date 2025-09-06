পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ছাত্রী হ*ত্যা মামলার আসামিদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ছাত্রী হ*ত্যা মামলার আসামিদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় শিক্ষার্থী লামিয়াকে ধর্ষণ শেষে হত্যা মামলার আসামিদের দৃষ্টন্তমুলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। শনিবার শেষ বিকেলে উপজেলার লালুয়া ইউপির মুক্তিযোদ্ধা বাজারে সর্বস্তরের জনগনের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রায় ঘন্টাব্যাপী কর্মসূচিতে লামিয়ার স্বজনসহ গ্রামের শতাধিক বিভিন্ন শ্রেনীপেশার নারী-পুরুষ এতে অংশগ্রহন করেন। এ সময় লামিয়া হত্যার বিবরন তুলে ধরে কান্না জরিত কন্ঠে বক্তব্য রাখেন তার মা হালিমা বেগম, পিতা বাহার শিকদার সোহেল ও গ্রামের প্রতিবেশি ফয়সাল বিশ্বাস, মো.শাহালম গাজী প্রমুখ।
এসময় বক্তরা শিক্ষার্থী লামিয়াকে ধর্ষণ শেষে নির্মম ভাবে হত্যা কান্ডের সাথে জরিতদের দৃষ্টন্তমুলক শাস্তির দাবি জানান।
উল্লেখ্য লামিয়া বাড়ি বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোটা বালিয়াতলী গ্রামের বাসিন্দা বাহার শিকদার সোহেলের মেয়ে। সে ওই ইউনিয়নের শিশুপল্লী একাডেমির ৬ষ্ট শ্রেনীর শিক্ষার্থী ছিল।
গত ৩০ জুন সোমবার রাতে নিজ বাড়িতে ধর্ষণের পর হত্যা করে গাছে সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয় । এ ঘটনায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের মো.জয়নাল মৃধাকে প্রধান আসামি করে ৪ জনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে একটি মামলা দায়ের করেন লামিয়ার মা হালিমা বেগম। তবে পুলিশ এ ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করলেও লামিয়ার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
