পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ছাত্রী হ*ত্যা মামলার আসামিদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

সাইফুল ইসলাম রয়েল, কলাপাড়া (পটুয়াখালী) | সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় শিক্ষার্থী লামিয়াকে ধর্ষণ শেষে হত্যা মামলার আসামিদের দৃষ্টন্তমুলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। শনিবার শেষ বিকেলে উপজেলার লালুয়া ইউপির মুক্তিযোদ্ধা বাজারে সর্বস্তরের জনগনের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় ঘন্টাব্যাপী কর্মসূচিতে লামিয়ার স্বজনসহ গ্রামের শতাধিক বিভিন্ন শ্রেনীপেশার নারী-পুরুষ এতে অংশগ্রহন করেন। এ সময় লামিয়া হত্যার বিবরন তুলে ধরে কান্না জরিত কন্ঠে বক্তব্য রাখেন তার মা হালিমা বেগম, পিতা বাহার শিকদার সোহেল ও গ্রামের প্রতিবেশি ফয়সাল বিশ্বাস, মো.শাহালম গাজী প্রমুখ।

এসময় বক্তরা শিক্ষার্থী লামিয়াকে ধর্ষণ শেষে নির্মম ভাবে হত্যা কান্ডের সাথে জরিতদের দৃষ্টন্তমুলক শাস্তির দাবি জানান।
উল্লেখ্য লামিয়া বাড়ি বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোটা বালিয়াতলী গ্রামের বাসিন্দা বাহার শিকদার সোহেলের মেয়ে। সে ওই ইউনিয়নের শিশুপল্লী একাডেমির ৬ষ্ট শ্রেনীর শিক্ষার্থী ছিল।

গত ৩০ জুন সোমবার রাতে নিজ বাড়িতে ধর্ষণের পর হত্যা করে গাছে সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয় । এ ঘটনায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের মো.জয়নাল মৃধাকে প্রধান আসামি করে ৪ জনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে একটি মামলা দায়ের করেন লামিয়ার মা হালিমা বেগম। তবে পুলিশ এ ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করলেও লামিয়ার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

পটুয়াখালী, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

কুয়াকাটায় একই রাতে তিন বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এক রাতে তিনটি বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে।বিস্তারিত

২০ জেলে সহ সাগরে ট্রলার ডুবি, ১৪ জেলে উদ্ধার, নিখোজ-৬

কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ২০ জেলে সহ এফবি মায়ের দোয়া নামেরবিস্তারিত

পদযাত্রায় মানুষের ঢল দেখে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে: নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আমরা জেলায়বিস্তারিত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় প্রায় ২ কোটি টাকার ওয়াকওয়ে উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় সড়ক সৌন্দার্য্য বর্ধন ও পথচারীদের বিশেষ সুবিধার জন্যবিস্তারিত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নদীতে মাছ শিকারে গিয়ে জেলে বধূর মৃত্যু

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নদীতে মাছ শিকারে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ১৬ ঘন্টাবিস্তারিত

কুয়াকাটায় হোটেলে ঢুকে পর্যটককে মারধর করে টাকা ছিনিয়ে নিলো প্রভাবশালী ৩ নেতা

পর্যটন নগরী কুয়াকাটায় ভ্রমনে আসা এক পর্যটককে মারধর করে টাকাবিস্তারিত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ১৩২০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টে ভয়াবহ আগুন

সর্বোদক্ষিণের জেলা পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নির্মাণকাজ শেষে সদ্য চালু হওয়া পটুয়াখালীবিস্তারিত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন

দেশের পাঠক প্রিয় দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার জননন্দিত সম্পাদক মাহামুদুরবিস্তারিত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চৌকি আদালত আইনজীবী সমিতির সভাপতি খন্দকার নাসির, সম্পাদক আবুল হোসেন

পটুয়াখালীর কলাপাড়া চৌকি আদালত আইনজীবী সমিতির সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট খন্দকারবিস্তারিত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চাল বোঝাই অটোরিকশা উল্টে যুবকের মৃত্যু

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চাল বোঝাই অটো রিকশা উল্টে নিচে চাপা পড়েবিস্তারিত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় একই সাথে দুই স্বামীর ঘর করছিলেন নূপুর

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় রক্ত ছিটিয়ে গুমের নাটক করে পরকিয়া প্রেমিকের হাতবিস্তারিত

পটুয়াখালীতে আতশবাজি ফোটাতে গিয়ে নিহত ১, গুরুতর আহত ২

পটুয়াখালীতে ঈদ উপলক্ষ্যে আতশবাজি ফোটাতে গিয়ে মোহাম্মদ রাফি (৮) নামেবিস্তারিত

কুয়াকাটায় ১০ দোকানে তালা ঝুলিয়ে দিলেন বিএনপি সভাপতির ২ ছেলে

আসন্ন ঈদুল ফিতরকে ঘিরে ব্যস্ত সময় পার করছেন সব শ্রেনীরবিস্তারিত

কলাপাড়ায় নিখোঁজ বোতলজাত ভোজ্য সয়াবিন, ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ

গত দুমাস ধরেই চলছিল টানপোড়েনের বোতলজাত সয়াবিনের বাজার। এরই মাঝেবিস্তারিত

জমি জবর দখল ও সামাজিকভাবে হেয় করার প্রতিবাদে ২ সহোদর ভাইয়ের সংবাদ সম্মেলন

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় জমি জবর দখলের চেষ্টা ও সামাজিক ভাবে হেয়বিস্তারিত

জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কাফির বসতঘরে দুর্বৃত্তদের আগুন

জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে স্যোসাল মিডিয়ায় কথাবিস্তারিত