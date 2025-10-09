পটুয়াখালী বিএনপির দুগ্রুপে তুমুল সংঘর্ষ, ফাঁকা গুলি ৫ পুলিশ আহত

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | অক্টোবর ৯, ২০২৫

পটুয়াখালীতে বাজার ইজারাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুগ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৫ পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে আমিনুল হক চৌধুরী (৪৫), পলাশ হাওলাদার (২৫) ও রমজান আলী (৬৫) নামের তিনজনকে আটক করা হয়।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে পটুয়াখালী সদর উপজেলার লোহালিয়া ইউনিয়নের পালপাড়া বাজারে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এতে উভয় পক্ষের লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়। সংঘর্ষে পুলিশের এএসআই জহির, এসআই আবদুর রহমান, কনস্টেবল মহিবুল্লাহ, মো. রানা ও সাইফুল ইসলাম আহত হন। তাদের পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় বিএনপি নেতা মফিজুলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষে আহত অন্যরা গ্রেফতার এড়াতে গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

পরে সেনাবাহিনী, র্যাব ও পুলিশের যৌথ অভিযানে তিনজনকে আটক করা হয়। বর্তমানে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, পালপাড়া বাজারের ইজারাকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতা মফিজুল ও সোহাগ মাঝি গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। বুধবার রাতে দুপক্ষের লোকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের ওপরও হামলা হয়।

পটুয়াখালী সদর থানার ওসি মো. ইমতিয়াজ আহম্মেদ জানান, হাটের ইজারাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে হামলার শিকার হয়। এতে পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

পরে অতিরিক্ত পুলিশ, সেনাবাহিনী ও র্যাব সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

