পরিবেশগত হুমকির মুখে শহরগুলো

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ১১, ২০২৫

পরিবেশগত হুমকির মুখে শহরগুলো

জোবায়ের ইসলাম

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিশ্বজুড়ে শহরগুলোকে চরম পরিবেশগত সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বৈশ্বিক শক্তি ব্যবহার, কার্বন নির্গমন এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে শহরগুলো যেমন কেন্দ্রীভূত, তেমনি জলবায়ু বিপর্যয়ের কেন্দ্রস্থলও হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ঝুঁকি হ্রাসে শহরভিত্তিক অভিযোজন, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ঢাকায় চালু হলো ‘নগর জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কেন্দ্র’।

জানানো হয়- জাতিসংঘের তথ্যমতে, বর্তমানে পৃথিবীর ৫৮ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করে। ২০৫০ সালের মধ্যে এই হার বেড়ে হবে ৭০ শতাংশ। এদিকে শহরগুলো বৈশ্বিক শক্তির (জ্বালানি) প্রায় ৭৫ শতাংশ ব্যবহার করে এবং বৈশ্বিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ছে শহরেই। আর এই চাপ শুধু প্রাকৃতিক ভারসাম্যেই নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শহরগুলোতে সবচেয়ে বেশি দেখা দিচ্ছে ‘আরবান হিট আইল্যান্ড’ বা ‘নগর তাপ দ্বীপ’ প্রভাব। শহরের পাকা রাস্তা, কংক্রিট ভবন ও যানবাহনের নির্গত গরম বায়ু শহরের তাপমাত্রা আশপাশের গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায় কয়েক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেয়। ২০২৪ সাল বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ বছর হিসেবে রেকর্ড গড়েছে, যেখানে ঢাকা শহরের গড় তাপমাত্রা ছিল আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুধু তাপমাত্রা নয়, বায়ু দূষণ, জলাবদ্ধতা, অনিয়ন্ত্রিত বৃষ্টিপাত এবং বন্যার মতো দুর্যোগও শহুরে জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবছর অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ জিডিপির ২ থেকে ৩ শতাংশ সমপরিমাণ হতে পারে। বাংলাদেশে শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই সংকটের সবচেয়ে বড় শিকার। বিশেষ করে বস্তি, নিম্ন্নাঞ্চল ও অস্থায়ী বসতির মানুষ বন্যা ও তাপপ্রবাহের মুখে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই চাপ শুধু অবকাঠামো নয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থাকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে। অতিরিক্ত গরমে বাড়ছে হিটস্ট্রোক, শ্বাসকষ্ট ও পানিবাহিত রোগ। শহুরে কর্মজীবীদের উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, যা অর্থনৈতিকভাবেও প্রভাব ফেলছে। অপরদিকে, জলবায়ুসংক্রান্ত দুর্যোগের ফলে মানুষ বাধ্য হচ্ছে শহর ছেড়ে অন্যত্র যেতে, যা জলবায়ু অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি করছে।

ট অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশীষ দামলে বলেন, ঢাকার মতো শহরগুলো উচ্চ তাপমাত্রা, ভয়াবহ বায়ু দূষণসহ নানা পরিবেশগত সংকটে জর্জরিত। এই সংকট শহরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আরও বিপদে ফেলছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী বলেন, শহুরে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা আর বিকল্প নয়; এটি অপরিহার্য। সহযোগিতামূলক পদ্ধতি দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবিলায় সহযোগিতা করে।

কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথিবী ও গ্রহবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মার্টিন ভ্যান ক্রানেনডঙ্ক বলেন, শহুরে উন্নয়ন আমাদের গ্রহকে নতুনভাবে গঠন করছে এবং এর সঙ্গে আমাদের ঝুঁকিগুলোও তৈরি হচ্ছে। শহুরে এলাকাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাবের সম্মুখীন; কিন্তু একই সঙ্গে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও ধারণ করে। কেন্দ্রটি বিজ্ঞান ও নাগরিক সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করে স্থানীয়ভিত্তিক, বৈশ্বিকভাবে প্রয়োগিক সমাধান তৈরি করতে পারে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের অপরিহার্যতা তুলে ধরে বলেন, বন্যা থেকে তাপ, ঢাকা জলবায়ু ঝুঁকির একটি বিস্তৃত পরিসরের সম্মুখীন।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, শহুরে ব্যবস্থাপনায় সেরা সমাধানগুলো প্রায়ই কমিউনিটি থেকে আসে। আমাদের অভিযোজিত কৌশল, সমন্বিত নেতৃত্ব এবং সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন ডিজাইন প্রয়োজন আজকের শহুরে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য।

