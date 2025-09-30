পাকিস্তানের কোয়েটায় আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত ১০

পাকিস্তানের কোয়েটায় আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত ১০
পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় ফ্রন্টিয়ার কর্পসের (এফসি) আঞ্চলিক সদর দপ্তরের সামনে ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণে অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩০ জনের বেশি।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় কোয়েটার জরগুন রোড এলাকায় এ বিস্ফোরণের পরপরই ভারী গোলাগুলি শুরু হয়। নিহতদের মধ্যে দুজন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং বাকিরা সাধারণ নাগরিক বলে জানিয়েছেন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী বখত মুহাম্মদ কাকার।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, একটি গাড়ি এফসির সদর দপ্তরের দিকে ঘুরতেই মুহূর্তের মধ্যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি আত্মঘাতী হামলা ছিল এবং অভিযানে একাধিক হামলাকারী নিহত হয়েছে।
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এ হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, ভ্রান্তপথে পরিচালিত জঙ্গিরা ভারতের ইশারায় এ হামলা চালিয়েছে।
তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি। এ অভিযোগে ভারতের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি। এ হামলার দায় এখনো কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করেনি।
সূত্র: আল-জাজিরা
