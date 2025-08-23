পার্বত্যাঞ্চল রাঙামাটিতে শিক্ষক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম
সংকট ও নানা সমস্যায় জর্জরিত পার্বত্য জেলা রাঙামাটির শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষক সংকট, অবকাঠামো সংকট, আবাসন সংকট, সরকারি বিদ্যালয় গুলোতে জনবল সংকট, যন্ত্রপাতি ও গবেষণাগারের (ল্যাব) সংকট, অভিভাবকদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
দুর্গম এই জেলার শিক্ষার মান ও পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বারবার হতাশার চিত্র ফুটে উঠলেও শিক্ষা সংকট দূর করার কার্যকর উদ্যোগ যেন নাগালের বাইরেই থেকে গেছে।
জেলার ১০টি উপজেলাতেই দীর্ঘ সময় ধরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের পদগুলো শূন্য অবস্থায় রয়েছে। জেলার প্রাথমিক উপজেলা শিক্ষা অফিসের জনবলের তথ্য অনুযায়ী ৭৪ টি অনুমোদিত পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ৪৭ জন এরমধ্যে পদ শূন্য রয়েছে ২৭টি।
এই ধরণের নানা সংকটের মুখোমুখি হওয়ার কারণে, রাঙামাটি জেলা প্রতি বছর এসএসসি এবং এইচএসসি ফলাফলে পিছিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারও বাড়ছে।
রাঙামাটি জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা গড়ে ৩৫ হাজার। জেলার ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০৮টি শিক্ষক পদের মধ্যে কর্মরত রয়েছেন ১২৩ জন এর মধ্যে পদ শূন্য আছে ৮৫ টি। জেলার বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৬৬ টি। এরমধ্যে এমপিওভুক্ত ৯৩ টি বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শূন্য পদ রয়েছে ৫৮৫ টি।
জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০৭টি। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৭৭ হাজার ২৮৭ জন। সহকারী শিক্ষকের পদ খালি আছে ৫৮৯টি এবং প্রধান শিক্ষকের পদ খালি ৪০২টি। শূন্য পদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।
জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সরিৎ কুমার চাকমা জানান, বর্তমান সময়ে রাঙামাটির ১০ উপজেলায় শিক্ষা অফিসারের পদগুলো শূন্য।
রাঙামাটির জেলা শিক্ষা অফিসার সরিৎ কুমার চাকমা জানিয়েছেন, বর্তমানে রাঙামাটিতে শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ দেওয়ার যে বিধিমালা, সেই বিধিমালা না থাকার কারণে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নতুন নিয়োগ দিতে পারছে না।
এছাড়া সিনিয়র শিক্ষক থেকে পদায়ন দিবে সেটাও নানা জটিলতায় পেন্টিং পড়ে আছে। তিনি বলেন, পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে ফলাফল বিপর্যয় ঘটে ৮০% শতাংশ শিক্ষক শূন্যতার কারণে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন