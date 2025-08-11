পার্বত্য জেলা রাঙামাটির শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের মহতী উদ্যোগ
মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ক জেলা পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভায় জেলা প্রশাসক মোঃ হাবিব উল্লাহ মারুফ সভাপতিত্ব করেন।
রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের মতহী উদ্যোগে জেলায় শিক্ষার মান উন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ক সভার মাধ্যমে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রশংসা করেন সভায় উপস্থিত জেলার শিক্ষকবৃন্দরা।
সভায় শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উপায়, শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জোবাইদা আক্তার, রাঙামাটি সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার রিফাত আসমা, পুলিশ পরিদর্শক মোঃ মোখলেছুর রহমান জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সরিৎ কুমার চাকমা সহ জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।
