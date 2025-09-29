প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলা বিএনপির

নাহিদ পারভেজ জনি , মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) | সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে মুকসুদপুর উপজেলা বিএনপি।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টায় কলেজ মোড়ের একটি কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম খান, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম রাজু এবং পৌর বিএনপির সভাপতি আবুল বাশার টুলটু বিশ্বাসের পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম খান।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে, পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত আছি।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে একাধিকবার কারাবরণ করেছি। শারীরিক ও মানসিকভাবে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছি। তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা সবসময় বিএনপির প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি।

তিনি উল্লেখ করেন, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিমের নেতৃত্বে মুকসুদপুর উপজেলায় দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

নিয়মিত সভা, মিছিল ও জনসভা আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে ইতিবাচক সাড়া মিলছে বলেও জানান তিনি।

ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুযোগসন্ধানী ও বিপথগামী ব্যক্তি, যারা প্রকৃত অর্থে বিএনপির আদর্শ ও সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

আমাদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রোণোদিতভাবে বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন,
গত ২৬ সেপ্টেম্বর এটিএন নিউজ ও ২৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমুলকভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, উক্ত অসত্য সংবাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং সাংবাদিক সমাজ ও সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য।

গোপালগঞ্জ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

গোপালগঞ্জে সড়ক দু*র্ঘটনায় নিহ*ত ৪

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। ব্যাটারি চালিতবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে হাফিজ মাতুব্বর (৭) নামে একবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে হারল্যান স্টোরের আউটলেট উদ্বোধন

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ১৪৪ তম হারল্যান স্টোরের নতুন আউটলেটের উদ্বোধন করেছেনবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্ত

“আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশের ন্যায়,বিস্তারিত

৯০ বছর পর বেদখল থাকা জমি বুঝে পেল গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানা পুলিশ

প্রায় ৯০ বছরেরও অধিক সময় ধরে বেদখল থাকা গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ঝুঁকিপূর্ণ সরু ব্রিজ এখন গলার কাঁটা

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে কমলাপুর-বরইতলার সড়কের বনগ্রাম নদের উপর প্রায় ৪৬ বছরেরবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ভুয়া ডাক্তার আটক, ভ্রাম্যমাণ আদালতে জেল-জরিমানা

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার আদমপুর বাজার থেকে ভুয়া ডাক্তার পরিচয়ে দীর্ঘদিনবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে কোরআন বিতরণ

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যেগে মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরবিস্তারিত

গাছ থেকে ভাইরাস বিক্রি করে সংসার চলে শত শত পরিবারের!

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলা রেইনট্রি গাছের ভাইরাস পোকা বিক্রি করে চলছেবিস্তারিত

গোপালগঞ্জে মুকসুদপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেছেন কোন্দল ভুলেবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির আয়োজনে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত

“মাতৃদুগ্ধকে অগ্রাধিকার দিন, টেকসই সহায়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলুন” এই প্রতিপাদ্যকেবিস্তারিত

গোপালগঞ্জ-১: আ.লীগের ঘাটিতে বিএনপির ৩ জন মনোনয়ন প্রত্যাশী

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা এবং কাশিয়ানীবিস্তারিত

গোপালগঞ্জে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার হয়নি: সেনাসদর

গোপালগঞ্জে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি বলে জানিয়েছেন সেনাসদরের মিলিটারিবিস্তারিত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালক নিহত, আহত ১৫

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে বাসচালকবিস্তারিত

গোপালগঞ্জে কারফিউয়ের সময় আরেক দফা বাড়লো

গোপালগঞ্জে কারফিউর সময় বাড়ানো হয়েছে। শনিবার (১৯ জুলাই) সকাল ৬বিস্তারিত