প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলা বিএনপির

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে মুকসুদপুর উপজেলা বিএনপি।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টায় কলেজ মোড়ের একটি কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম খান, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম রাজু এবং পৌর বিএনপির সভাপতি আবুল বাশার টুলটু বিশ্বাসের পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম খান।
লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে, পারিবারিক ও ব্যক্তিগতভাবে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত আছি।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে একাধিকবার কারাবরণ করেছি। শারীরিক ও মানসিকভাবে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছি। তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা সবসময় বিএনপির প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি।
তিনি উল্লেখ করেন, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিমের নেতৃত্বে মুকসুদপুর উপজেলায় দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।
নিয়মিত সভা, মিছিল ও জনসভা আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে ইতিবাচক সাড়া মিলছে বলেও জানান তিনি।
ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুযোগসন্ধানী ও বিপথগামী ব্যক্তি, যারা প্রকৃত অর্থে বিএনপির আদর্শ ও সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত নয়।
আমাদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রোণোদিতভাবে বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন,
গত ২৬ সেপ্টেম্বর এটিএন নিউজ ও ২৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমুলকভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।
তিনি আরও বলেন, উক্ত অসত্য সংবাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং সাংবাদিক সমাজ ও সাধারণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য।
