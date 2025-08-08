প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ
গাজীপুরে চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভ করায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের(ইবি) শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ১২ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পরে মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করে।
মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘চাঁদাবাজের ঠাই নাই, আমার সোনার বাংলায়’, ‘সন্ত্রাসীদের ঠাই নাই, আমার সোনার বাংলায়’, ‘আসাদুজ্জামান নিহত কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘সাংবাদিক নিয়ত কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘দে দে দে কবর দে, চাঁদাবাজের কবর দে’ ইত্যাদি স্লোগান দেয়।
প্রতিবাদ সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, এতো রাতে আমরা বাধ্য হয়োছি বিক্ষোভে নামার জন্য। সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজের কবলে পড়ে আমাদের ভাইরা তাদের জীবন হারাচ্ছে। আজকে গাজীপুরের চান্দনাতে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান চাঁদাবাজের বিরুদ্ধে নিউজ করায় খুনের শিকার হয়েছে। প্রশাসন যদি সুষ্ঠু পদক্ষেপ না নেয় চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের ন্যয় আমাদের জবাব দিতে হবে।
শিক্ষার্থী তানভির মন্ডল বলেন, এটা আমার দেশ নয়, এটি সন্ত্রাসীদের মৃত্যু উপত্যকা। আমরা দেখচ্ছি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের প্রতিবাদ করায় আমাদের নিরিহ ভাইয়েরা গুপ্ত হত্যার শিকার হচ্ছে।
আমরা চব্বিশের পরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আশা করেছিলাম পূর্বের ন্যায় বিচারবহির্ভূত হত্যা শেষ হবে। কিন্তু এখনো মানুষ গুপ্ত হত্যার শিকার হচ্ছে।অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি আইন বিভাগ বিচার বিভাগ সচল করতে না পারে তাহলে তারা তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দেখ।
উল্লেখ্য, আসাদুজ্জামান তুহিন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় তাকে গলা কেটে হত্যা করে দূর্বৃত্তরা। এর পরেই দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামে।
