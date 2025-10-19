প্রজ্ঞাপন প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | অক্টোবর ১৯, ২০২৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বাড়ি ভাড়া ভাতা ৫ শতাংশ (সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা) বাড়ানোর বিষয়ে দেওয়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

রোববার (১৯ অক্টোবর) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ জারির পরপরই এ নিয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় এ ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।

নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে তিনি লেখেন, ৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতার প্রজ্ঞাপন আমাদের আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয়। কিন্তু ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১৫০০ টাকা মেডিকেল ভাতা ও ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত আমাদের সব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এদিকে রোববার (১৯ অক্টোবর) জাতীয় শহীদ মিনারে ৮ম দিনের মতো অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। নতুন কর্মসূচি হিসেবে দুপুর ১২টায় শিক্ষাভবন অভিমুখে ভুখা মিছিলের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

বাড়ি ভাড়া ভাতা ২০ শতাংশ, মেডিকেল ভাতা ১ হাজার ৫০০ টাকা ও উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষকরা।

এর আগে এদিন সকালে বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৫ শতাংশ হারে এবং সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা বৃদ্ধিতে সম্মতি দেয় অর্থ বিভাগ।

উপসচিব মিতু মরিয়মের স্বাক্ষর করা এক অফিস আদেশে বলা হয়, ৬ শর্ত পালন সাপেক্ষে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৫ শতাংশ হারে (সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা) দেওয়া হবে। আদেশ আগামী ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। তবে তা প্রত্যাখ্যান করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

গাজীপুরে বিএনপি নেতাকে চাঁদা না দেওয়ায় রিসোর্ট বন্ধ কেন্দ্রীয় নেতার মধ্যস্থতায় চলছিল এক বছর

গাজীপুরে বিএনপি নেতার দাবি করা মাসিক চাঁদা না দেওয়ায় একটিবিস্তারিত

সিলেটের বিশ্বনাথে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দুর্নীতির প্রতিবাদে এলাকাবাসীর সংবাদ সম্মেলন

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডাঃবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যবসায়ীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করায় প্রতিবাদ সভা

সাতক্ষীরা সুলতানপুর বড় বাজারের মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী কর্তৃক মাংসবিস্তারিত

ট্রাভেল পারমিটে দেশে ফিরলেন উপকূলে উদ্ধার হওয়া ১২ বাংলাদেশি নাবিক

দীর্ঘ আট মাস পর বেনাপোল আর্ন্তজাতিক চেকপোস্ট দিয়ে স্বদেশের মাটিতেবিস্তারিত

শেরপুরে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে শেরপুরেবিস্তারিত

নরসিংদীতে আলোকবালীতে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে প্রশাসনের মতবিনিময় সভা

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নরসিংদীর চরাঞ্চলের আলোকবালীতে দফায় দফায় দুই পক্ষেরবিস্তারিত

সাংবাদিকদের সাথে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সংসদ সদস্য প্রার্থী জুঁই চাকমার মতবিনিময়

আসন্ন এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতন্ত্র মঞ্চ সমর্থিত রাঙ্গামাটি-২৯৯ আসনেরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নে সেনাবাহিনীর আশ্বাস

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর উপজেলা পৌর এলাকা স্বনির্ভর বাজার উন্নয়নেবিস্তারিত

খাগড়াছড়িতে ফকির লালন স্মরণর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মরমী সাধক ফকির লালন সাঁইজির ১৩৫তম তিরোধানবিস্তারিত

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা স্থগিতের সিদ্ধান্তে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের উদ্বেগ

খাগড়াছড়ি রাংগামাটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনেরবিস্তারিত

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে দুর্নীতি ও দালাল মুক্ত সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল-সিভিল সার্জন

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল জেলার স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম মূল কেন্দ্র। দীর্ঘদিন ধরেবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ২ মাদক কারবারি আটক

বগুড়ার শিবগঞ্জে মাদকসহ নারী ও পুরুষকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবারবিস্তারিত

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা

সাতক্ষীরা জেলা নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সাধারণ সভা-২০২৫বিস্তারিত

মামলার ৯ বছর পর ঠাকুরগাঁওয়ে আদালতের নির্দেশে জমি বুঝিয়ে পেলেন ভূমিহীন আইয়ুব আলী

দীর্ঘ ৯ বছর পর আদালতের নির্দেশে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুরবিস্তারিত

শেরপুরে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ৬৮তম জুটা ও ২৯তম জুটা

বাংলাদেশ স্কাউটস শেরপুর জেলা রোভার-এর আয়োজনে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গেবিস্তারিত

জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যবিস্তারিত