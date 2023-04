প্রায় ৪ হাজার ২৫২ কোটি ৬৬ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ১১ টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে একনেক

প্রেস বিঞ্জপ্তি |

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ৪ হাজার ২৫২ কোটি ৬৬ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ১১ টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৩ হাজার ৬৪৫ কোটি ২১ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ৬০৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের “ঢাকা সিএমএইচ-এ ক্যান্সার সেন্টার নির্মাণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু’টি প্রকল্প যথাক্রমে “ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন, (১ম সংশোধিত) প্রকল্প এবং “সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)”(৩য় সংশোধিত) প্রকল্প; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের “ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ” (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প; কৃষি মন্ত্রণালয়ের দু’টি প্রকল্প যথাক্রমে “বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন” (২য় সংশোধিত) প্রকল্প এবং “ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমারজেন্সি এসিসটেন্স প্রজেক্ট (ফ্রিপ)”প্রকল্প;স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তিনটি প্রকল্প যথাক্রমে “জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প, ‘WASH Sector Strengthening and Sanitation Market System (SanMarkS) Development Project in Bangladesh’ প্রকল্প এবং ‘Climate Resilient Sustainable Water Supply, Sanitaion and Hygiene Project in Bangladesh’ প্রকল্প; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের “মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং” প্রকল্প; এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের “ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-২০৩, কড়ইকান্দি হতে বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর পর্যন্ত) ও সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-২২০, সরাইল হতে বলভদ্র সেতু পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন” প্রকল্প ।

পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ‌্মুদ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সিনিয়র সচিব ও সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।