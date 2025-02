বইমেলায় শেখ হাসিনার ছবিযুক্ত ডাস্টবিনে ময়লা ফেললেন প্রেস সচিব

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

অমুর একুশে বইমেলার প্রথম দিনে বাংলা একাডেমিতে স্থাপন করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিযুক্ত ডাস্টবিনে ময়লা ফেলেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ময়লা ফেলার সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করেছেন শফিকুল আলম।

ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘শনিবার বাংলা একাডেমিতে একুশে বইমেলার প্রথম দিনে বিনে জঞ্জাল নিক্ষেপ।’ (Throwing trash at a bin on the first day of the Ekushey Book Fair at Bangla Academy on Saturday.)

শফিকুল আলম যে ডাস্টবিনে ময়লা ফেলেছেন অমর একুশে বইমেলায় তা স্থাপন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ডাস্টবিনের বাইরের দিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বসানো ঘৃণাস্তম্ভের ন্যায় এই ডাস্টবিনে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এদিকে প্রেস সচিবের এই পোস্টে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছেন নেটিজেনরা।

এর আগে অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান: নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ’ শীর্ষক প্রতিপাদ্য ধারণ করে শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪টায় বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলার উদ্বোধন করেন তিনি।

পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। সাড়ে ৮টার পর নতুন করে কেউ মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারবে না।