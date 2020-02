বইমেলায় নাইস নূরের ‘Blind Princess with the Bengal Tiger’

আবারও ব্লাইন্ড প্রিন্সেসকে নিয়ে বই লিখলেন নাইস নূর। ইংরেজিতে লেখা রুপকথার এবারের গল্পটির নাম ‘Blind Princess with the Bengal Tiger’।

এবারের অমর একুশে বইমেলায় বইটি প্রকাশ করেছে ঝিঙেফুল। মূল্য ১০০ টাকা। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ যৌথভাবে করেছেন আরাফাত বসনিয়া এবং সাবাহ সুমাইয়া সিদ্দিক সাদিয়া।

এর আগে ব্লাইন্ড প্রিন্সেসকে নিয়ে নাইস নূর লিখেছিলেন ‘A Tale Of the Blind Princess’ এবং ‘ Blind Princess and the Fairy’।

আবারও ব্লাইন্ড প্রিন্সেসকে নিয়ে কেন লিখলেন জানতে চাইলে নাইস নূর বলেন, ব্লাইন্ড প্রিন্সেস চরিত্রটি শিশু-কিশোররা পছন্দ করছে। প্রথম বইটি প্রকাশের পর থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি। বলতে পারেন, পাঠকের জন্য আবারও ব্লাইন্ড প্রিন্সেসকে নিয়ে লিখেছি। যতদিন পাঠক ব্লাইন্ড প্রিন্সেসের গল্প পড়তে পছন্দ করবে ততদিনই আমি লিখতে চাই।

গ্রেটা থুনবার্গ

এবারের বইটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সুইডিশ কিশোরী অ্যাক্টিভিস্ট গ্রেটা থুনবার্গকে উৎসর্গ করেছেন নাইস নূর।

এ বিষয়ে নাইস নূর বলেন, কিশোরী গ্রেটা থুনবার্গ প্রথম জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। আজ গ্রেটার কারণেই গোটা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর ‘ক্লাইমেট স্ট্রাইক’ আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন। গ্রেটার প্রতি ভালোবাসা থেকেই তাকে বইটি উৎসর্গ করেছি। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আমার বর্তমান ভালোবাসার মানুষ কে? উত্তরে আমি অবশ্যই বলব গ্রেটার নাম।

শিশু কিশোরের জন্য নিয়মিত লিখছেন নাইস নূর।তাঁর লেখা উল্লেখ্যযোগ্য বইগুলো হল- ‘কার্টুনের দেশে মনিকা’, ‘সাদমানের ক্রিকেটার বন্ধু, ‘জেবার প্রিয় বারবি ডল, ‘শুন্ডু ভূতের পাঁচকন্যা’ ও ‘না ছোঁয়ার স্পর্শ’ ইত্যাদি।

একুশে বইমেলা ছাড়াও নাইস নূরের সব বই পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন বুক শপ রকমারি ডটকমে।