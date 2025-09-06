বগুড়ার অভিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ঈদ-ই- মিলাদুন্নবী পালিত

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জের অভিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে অভিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে আলোচনা সভা শেষে বিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক, সহকারী প্রধান শিক্ষক সারোয়ার হোসেন, সহকারি শিক্ষক রবিউল ইসলাম রবি, মাছুরা খানম, নারগীছ আক্তার, কামরুন্নাহার, সোনিয়া পারভিন, ইজাজুল করিম, সাকাওয়াৎ হোসেন, পলাশ চন্দ্র, কামাল পাশা, জিল্লুর বারী প্রমুখ। এসময় অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

