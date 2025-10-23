বগুড়ার শিবগঞ্জের বিহারে কৃষকদলের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | অক্টোবর ২৩, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহারে কৃষকদলের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ইউনিয়ন কৃষকদলের আয়োজনে বিহার মোহাম্মদ আলী মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে কর্মী সমাবেশ ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এড: আব্দুল ওহাব। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম ঠান্ডু, সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহম্মেদ সাবু, উপজেলা যুবদলের সভাপতি খালিদ হাসান আরমান।

সভায় বক্তব্য রাখেন, ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম, জুলফিকার হাসান শাওন, স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা মাসুদ রানা মাসুম, রায়হানুল হক রনি, কৃষকদল নেতা আব্দুস সালাম, মেহেদী হাসান, আব্দুল বাছেদ, রফিকুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, যুবদল নেতা আবু শাহিন, সাইদুর রহমান, ছাত্রদল নেতা আতিক মাহমুদ।

এসময় বিহার ইউনিয়নের সর্বস্তরের কৃষকদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ ভোটাররা উপস্থিত ছিলেন।

