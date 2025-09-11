বগুড়ার শিবগঞ্জে আলোর মুখ দেখলো নতুন উপজেলা পরিষদ ভবন

বগুড়ার শিবগঞ্জে আলোর মুখ দেখলো নতুন উপজেলা পরিষদ ভবন
বগুড়ার শিবগঞ্জে আলোর মুখ দেখলো নতুন উপজেলা পরিষদ ভবন। যদিও আরও আগেই এ ভবনের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিলো।
বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ৪তলা বিশিষ্ট নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন বগুড়া জেলা প্রশাসক হোসনা আফরোজা।
পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।
এতে প্রধান অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এএসএম রুহুল আমিন, শিবগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান, নির্বাচন অফিসার সাখাওয়াত হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম মাহবুব মোরশেদ প্রমুখ।
এছাড়াও প্রধান অতিথি শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন ও হুইল চেয়ার বিতরণ করেন। এসময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন