বগুড়ার শিবগঞ্জে ঈদমাঠের জায়গা দখলমুক্ত করে পোনা মাছ অবমুক্ত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ঈদমাঠের জায়গা দখলমুক্ত করে পোনা মাছ অবমুক্ত
বগুড়ার শিবগঞ্জে দীর্ঘ ১৮ বছর পর শতবর্ষী ঈদগাহ মাঠের জায়গা দখলমুক্ত করে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগষ্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলার শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়নের ধাওয়াগীর কৃষ্টপুর ঈদগাহ মাঠের ৬০ শতাংশ জায়গা দখলমুক্ত হওয়ার পর ঈদগাহ মাঠ কমিটি পোনামাছ অবমুক্ত করেন।
এ বিষয়ে ঐ ঈদগাহ মাঠের সাধারন সম্পাদক আশরাফ আলী জানান, ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের দোষররা সন্ত্রাসী কায়দায় ১৮ বছর ধরে ঈদগাহ মাঠের ৬০ শতাংশ জায়গা জবর দখল করে রেখেছিল। বগুড়া জেলার সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের সহকারী জজ ১৮ বছর মামলা চলার পর জনসাধারণের পক্ষে জমিটি ব্যবহারের জন্য ২৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে রায় দেয়।
ঐ ঈদগাহ মাঠের সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রানা জানান, আদালতের রায়ে আমরা ৫ গ্রামের মানুষ সন্তুষ্ট। জানসাধারনের পক্ষে রায় পাওয়ায় ধাওয়াগীর মৌজার ১২৮ নং দাগের ৬০ শতাংশ জায়গাটি আমরা ৫ গ্রামের বাসিন্দারা ঈদগাহ মাঠের উন্নয়নের জন্য জায়গাটি পূর্বেও ব্যবহার করেছি তা এখনও ব্যবহার করা হবে। আমরা এলাকাবাসী ঐ নিচু জায়গাটিতে ঈদগাহ মাঠের উন্নয়নে ২মন পোনা মাছ অবমুক্ত করেছে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ধাওয়াগীর কৃষ্টপুর ঈদগাহ মাঠের সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মিঠু মিয়া, আমজাদ হোসেন, রজব আলী মোল্লা, হেলাল আকন্দ, মহাম্মদ আলী, মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমূখ।
