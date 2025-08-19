বগুড়ার শিবগঞ্জে উচ্ছেদ করা হলো হাটের অবৈধ স্থাপনা

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ১৯, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে সরকারি জায়গা দখল করে নির্মাণ করা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার (১৯ আগষ্ট) সকালে বগুড়া শিবগঞ্জ উপজেলার দেউলি ইউনিয়নের গাংনগর বাজারে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জিয়াউর রহমান।

সূত্র জানায়, উপজেলার দেউলি ইউনিয়নের গাংনগর বাজারে সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধভাবে স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জিয়াউর রহমান জানান, দীর্ঘদিন ধরে বাজারের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে অবৈধ দোকান ও স্থাপনা গড়ে তুলে বাজারের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত করা হচ্ছিল। সরকারি খাস জমি দখল করে কেউ অবৈধভাবে স্থাপনা গড়ে তুললে তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে এমন অভিযান চলমান থাকবে।

অভিযানে উপজেলা প্রশাসনকে অইনশৃঙ্খলায় সহযোগিতা করেন শিবগঞ্জ থানা পুলিশ। অভিযানে সরকারি খাস জমি দখল করে নির্মিত একাধিক অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়।

