বগুড়ার শিবগঞ্জে কন্যা শিশুকে যৌ*ন নি*র্যাতন, অভিযুক্ত গ্রে*প্তার

বগুড়ার শিবগঞ্জে কন্যা শিশুকে যৌ*ন নি*র্যাতন, অভিযুক্ত গ্রে*প্তার
বগুড়ার শিবগঞ্জে ৪ বছরের শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রবাসীর ছেলেকে (১৫) গ্রেপ্তার করেছে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ।
গত বৃহস্পতিবার কন্যা শিশুর বাবা শিবগঞ্জ থানায় যৌন নির্যাতনের মামলা করলে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গত ৩০ আগস্ট খেলার ছলে কন্যা শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে যৌন নির্যাতন করে অভিযুক্ত। পরে শিশুটি তার পরিবারকে বিষয়টি খুলে বললে পরিবারের লোকজন তাকে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে ভর্তী করে।
এ ব্যাপারে থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান বলেন, যৌন নির্যাতনের ঘটনায় থানায় মামলা নেয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
