বগুড়ার শিবগঞ্জে করতোয়া নদী থেকে অপুর মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে করতোয়া নদী থেকে অপুর মরদেহ উদ্ধার
বগুড়ার শিবগঞ্জে অপু নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ।
শনিবার (৯ আগষ্ট) বিকেলে শিবগঞ্জ উপজেলার ময়দানহাট্টা ইউনিয়নের করতোয়া নদীর শাখা পাল্লেগুড়ো (স্থানীয় নাম) নদী থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃতঃ তফিজার রহমান অপু (৪২) উপজেলার ময়দানহাট্টা ইউনিয়নের নিয়ামতপুর গ্রামের ইশারত আলীর ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অপুর মরদেহ নদীতে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
অপুর বড় ভাই টুকু ফকির বলেন, ‘গত শুক্রবার বিকেল থেকে আমার ভাই নিখোঁজ হয়। তাকে অনেক খোঁজাখুজি করে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিলো না। অবশেষে শনিবার বিকেলে নিয়ামতপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া করতোয়া নদীতে অপুর মরদেহ দেখতে পায় গ্রামবাসী’।
শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান জানায়, মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। এব্যাপারে থানায় ইউডি মামলা নেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন