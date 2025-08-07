বগুড়ার শিবগঞ্জে গৃহবধূর ম/র/দে/হ উদ্ধার

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ৭, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকাল নয়টায় উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এঘটনায় লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মৃত গৃহবধূর নাম পেয়ারা বেগম(৫৫)। তিনি ঐ গ্রামের ভ্যান চালক বকুল মিয়ার(৬০) দ্বিতীয় স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, বকুল মিয়ার চার স্ত্রী ছিলো। তার মধ্য দুই স্ত্রী বর্তমানে আছে। মাঝে মাঝেই তাদের মাঝে ঝগড়া হতো।

বকুল মিয়া জানান, গত তিনদিন আগে দুই বউয়ের মাঝে ঝগড়া হয়েছিলো। এরমধ্যে আর কোন ঝগড়া হয়নি। তবে, দুই দিন যাবৎ আমার স্ত্রী শারিরীক অসুস্থ ছিলো।

মৃত পেয়ারা বেগমের স্বজনরা জানান, পেয়ারা বেগম অসুস্থ ছিলেন। পল্লী চিকিৎসকের ওষুধ খেয়ে শারিরীক অবস্থা বেশি খারাপ হওয়ায় গতকাল ওষুধপত্র ফেরৎ দিয়ে আসা হয়েছে। আজ সকালে হঠাৎ তাকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়।

এ ব্যাপারে শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার রবিউল ইসলাম জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। এ ব্যাপারে কাউকে আটক করা হয়নি।

