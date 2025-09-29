বগুড়ার শিবগঞ্জে জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় একই পরিবারের তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গত শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের হরিরামপুর (জাবারীপুর পূর্বপাড়া) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে দুজনকে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আহতদের স্বজন জুয়েলুর রহমান জুয়েল শিবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এলাকাবাসী ও থানার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। এর জেরে বিবাদীরা জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে হালচাষ শুরু করে। সোহেল রানা বাধা দিতে গেলে বিবাদী জহুরুল ইসলাম মানু শেখ কোদাল দিয়ে জুয়েলের বড় ভাই সোহেল রানার মাথায় আঘাত করে জখম করে।

এসময় জুয়েলের পিতা আব্দুল বাছেদকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। পাশাপাশি লাকী বেগমে লোহার রড দিয়ে তার পায়ের হাড় ভেঙে দেয়। শুধু তাই নয়, হামলার সময় সোহেল রানার স্ত্রী বিপা খাতুনকে শ্লীলতাহানি করা হয়।

অভিযোগকারী জুয়েলুর রহমান জুয়েল জানান, আমাদের দলীলমূলে প্রাপ্ত জমিতে প্রতিপক্ষরা জোরপূর্বক হালচাষ করতে গেলে আমরা বাঁধা দেই। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষরা অন্যায়ভাবে আমাদের উপর হামলা চালায়। প্রতিকার পেতে থানায় অভিযোগ দিয়েছি।

বিবাদী মানু শেখের সাথে কথা বলার জন্য সরেজমিনে তার বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বগুড়া, অপরাধচিত্র, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বগুড়ার শিবগঞ্জে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৫২তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পাঁচ কর্মকর্তা বিদায় সংবর্ধনা

বগুড়ার শিবগঞ্জে অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উপজেলা প্রশাসনের পাঁচজন কর্মকর্তারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জের ৬২ মন্দিরে তারেক রহমানের অনুদান বিতরণ

বগুড়ার শিবগঞ্জে শারদীয় দূর্গা ও কাত্যায়নী পূজা উদযাপন উপলক্ষে উপজেলারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গৃহবধূর আত্মহত্যা

বগুড়ার শিবগঞ্জের পল্লীতে এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে জোড়া খুন

বগুড়ার শিবগঞ্জে জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার গভির রাতেবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের ফাঁদে মাদক কারবারি রুবেল

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়েছে মাদক কারবারি রুবেল। রোববারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে আলোর মুখ দেখলো নতুন উপজেলা পরিষদ ভবন

বগুড়ার শিবগঞ্জে আলোর মুখ দেখলো নতুন উপজেলা পরিষদ ভবন। যদিওবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ধসে পরলো বসতবাড়ি, মানবতার জীবন যাপন

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা ড্রেন নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকার কারণে সৃষ্টবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়ার শিবগঞ্জে মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে কাইছার রহমান।বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ফসলের ক্ষতি, থানায় অভিযোগ

বগুড়ার শিবগঞ্জের পল্লীতে উপজেলার ধানী জমির ফসলেরক্ষতি বিষয়ে থানায় অভিযোগবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ভুক্তভোগী ওবায়দুরের পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

বগুড়ার শিবগঞ্জে আটমূল ইউনিয়নের বারাম দেউল গ্রামের ভুক্তভোগী ওবাইদুর রহমানবিস্তারিত

বগুড়ার অভিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ঈদ-ই- মিলাদুন্নবী পালিত

বগুড়ার শিবগঞ্জের অভিরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালিত হয়েছে।বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে কন্যা শিশুকে যৌ*ন নি*র্যাতন, অভিযুক্ত গ্রে*প্তার

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৪ বছরের শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিতর্ক প্রতিযোগীতার চুড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জের গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তঃ স্কুল বির্তক প্রতিযোগীতার চুড়ান্তবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবমুখরবিস্তারিত