বগুড়ার শিবগঞ্জে জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩

বগুড়ার শিবগঞ্জে জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩
বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় একই পরিবারের তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
গত শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের হরিরামপুর (জাবারীপুর পূর্বপাড়া) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে দুজনকে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ঘটনায় আহতদের স্বজন জুয়েলুর রহমান জুয়েল শিবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
এলাকাবাসী ও থানার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। এর জেরে বিবাদীরা জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে হালচাষ শুরু করে। সোহেল রানা বাধা দিতে গেলে বিবাদী জহুরুল ইসলাম মানু শেখ কোদাল দিয়ে জুয়েলের বড় ভাই সোহেল রানার মাথায় আঘাত করে জখম করে।
এসময় জুয়েলের পিতা আব্দুল বাছেদকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। পাশাপাশি লাকী বেগমে লোহার রড দিয়ে তার পায়ের হাড় ভেঙে দেয়। শুধু তাই নয়, হামলার সময় সোহেল রানার স্ত্রী বিপা খাতুনকে শ্লীলতাহানি করা হয়।
অভিযোগকারী জুয়েলুর রহমান জুয়েল জানান, আমাদের দলীলমূলে প্রাপ্ত জমিতে প্রতিপক্ষরা জোরপূর্বক হালচাষ করতে গেলে আমরা বাঁধা দেই। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষরা অন্যায়ভাবে আমাদের উপর হামলা চালায়। প্রতিকার পেতে থানায় অভিযোগ দিয়েছি।
বিবাদী মানু শেখের সাথে কথা বলার জন্য সরেজমিনে তার বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন