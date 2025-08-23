বগুড়ার শিবগঞ্জে জিয়া পরিবারের কল্যাণে ৫বছর যাবৎ চলছে খাবার বিতরণ

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ২৩, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ জিয়া পরিবারের কল্যাণ কামনা করে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতি শনিবার বাদ যোহর শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মীর শাহে আলমের সার্বিক সহযোগীতায় দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ শিবগঞ্জ উপজেলার দেওয়ানতলা হযরত শাহে দেওয়ান (রহ:) এর মাজার সমজিদে প্রত্যেক শনিবার দোয়া মাহফিল ও প্রায় ৩ শতাধিক এতিম ও দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরন করা হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার বাদ যোহর খাবার বিতরনে উপস্থিত ছিলেন, শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, সমাজ সেবক আতাউর রহমান, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রনি মিয়া, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক লিমন ইসলাম, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি শাহান আহম্মেদ, সাধারন সম্পাদক আঃ মজিদ, ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক শিবলুসহ যুবদল মামুনুর রশিদ, বাদল ইসলাম, রিদয় ইসলাম, সজল ইসলাম, হাবীব ইসলাম, মুকুল ইসলাম, রিমন প্রামানিক, মজনু মিয়া, ছাত্রদল নেতা, মেহেরুল ইসলাম, সাব্বির ইসলাম প্রমুখ।

এ ব্যাপারে শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আব্দুল হাকিম বলেন, শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির অভিভাবক মীর শাহে আলমের নির্দেশনায় দীর্ঘ ৫ বছর যাবত এতিম অসহায়, দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরন করা হচ্ছে পাশাপাশি মুসাফিরদের টাকা দিয়েও সহযোগীতা করা হয়।

