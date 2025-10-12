বগুড়ার শিবগঞ্জে টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

বগুড়ার শিবগঞ্জে টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন
সারা দেশের ন্যায় বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে।
রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে বিহার ইউনিয়নের শোলাগাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ এ এস এম রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাসনিমুজ্জামান, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম মাহবুব মোরশেদ, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মোলামগাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ, শোলাগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান প্রমুখ।
প্রসঙ্গতঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, এবারের ক্যাম্পেইনে শিবগঞ্জ উপজেলার ৯৯ হাজার ৪শত ২৮জন শিশুকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে।
