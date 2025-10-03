বগুড়ার শিবগঞ্জে তরুণীর আত্মহত্যা

বগুড়ার শিবগঞ্জে তরুণীর আত্মহত্যা
বগুড়ার শিবগঞ্জে গলায় ফাঁস দিয়ে মীম খাতুন (১৯) নামের এক তরুণী আত্মহত্যা করেছে।
বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিদিনের ন্যায় সে ঘুমাতে যায় এবং শুক্রবার সকালে কোন সাড়া না পেয়ে পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে দেখে মীমের মরদেহ ঘরের তীরে ঝুলে আছে।
মীম উপজেলার আটমূল ইউনিয়নের ফেনিগ্রাম সাতানা পাড়ার ইমদাদুল হকের মেয়ে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মীমের সাথে একই গ্রামের সৌদি প্রবাসী আমির আলীর প্রায় দুই বছর আগে উভয় পরিবারের সম্মতিতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিয়ে হয়।
নিহতের মা মিনারা বেগম জনায়, আমার মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান জানান, মরদেহের প্রাথমিক সুরতহাল শেষে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় ইউডি মামলা হয়েছে।
