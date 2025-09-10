বগুড়ার শিবগঞ্জে ধসে পরলো বসতবাড়ি, মানবতার জীবন যাপন

বগুড়ার শিবগঞ্জে ধসে পরলো বসতবাড়ি, মানবতার জীবন যাপন
বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা ড্রেন নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকার কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় এক অসহায় পরিবারের বসতবাড়ি ধসে পড়েছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারটি মানবেতর জীবনযাপন করছে।
ঘটনাটি ঘটেছে বুড়িগঞ্জ ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে।এতে অসহায় কৃষক আব্দুল গফুর প্রামাণিকের বসত বাড়ি ভেঙে পড়েছে।
এ ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে ভুক্তভোগী কৃষক অভিযোগ দায়ের করেছে।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রায় এক বছর আগে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে সরকারি বরাদ্দকৃত ড্রেন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিন পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বর্ষাকালে ড্রেনের পানি তার বসতবাড়ির পাশে আটকে থাকে যার কারণে দীর্ঘদিন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকায় তার বাড়িটি ধসে পড়ে।
অসহায় কৃষক আব্দুল গফুর বলেন, “আমি একজন গরীব ও অসহায় দিন মজুর বিধায় বসতবাড়ি পুনর্নির্মাণের সামর্থ্য আমার নেই। সরকারের কাছে আমার বাড়ি পুনর্নির্মাণে সহযোগিতার অনুরোধ জানাচ্ছি।”
স্থানীয়রা জানান, ড্রেন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন না হলে গ্রামের অন্য পরিবারগুলোও একই সমস্যায় পড়তে পারে। তারা অবিলম্বে ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার জোর দাবি জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানায় অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্ৰহণ করা হবে।
