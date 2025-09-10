বগুড়ার শিবগঞ্জে ধসে পরলো বসতবাড়ি, মানবতার জীবন যাপন

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা ড্রেন নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকার কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় এক অসহায় পরিবারের বসতবাড়ি ধসে পড়েছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারটি মানবেতর জীবনযাপন করছে।

ঘটনাটি ঘটেছে বুড়িগঞ্জ ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে।এতে অসহায় কৃষক আব্দুল গফুর প্রামাণিকের বসত বাড়ি ভেঙে পড়েছে।

এ ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে ভুক্তভোগী কৃষক অভিযোগ দায়ের করেছে।

‎অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রায় এক বছর আগে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে সরকারি বরাদ্দকৃত ড্রেন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ‎কিন্তু কিছুদিন পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বর্ষাকালে ড্রেনের পানি তার বসতবাড়ির পাশে আটকে থাকে যার কারণে দীর্ঘদিন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকায় তার বাড়িটি ধসে পড়ে।

‎অসহায় কৃষক আব্দুল গফুর বলেন, “আমি একজন গরীব ও অসহায় দিন মজুর বিধায় বসতবাড়ি পুনর্নির্মাণের সামর্থ্য আমার নেই। সরকারের কাছে আমার বাড়ি পুনর্নির্মাণে সহযোগিতার অনুরোধ জানাচ্ছি।”

‎স্থানীয়রা জানান, ড্রেন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন না হলে গ্রামের অন্য পরিবারগুলোও একই সমস্যায় পড়তে পারে। তারা অবিলম্বে ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার জোর দাবি জানিয়েছেন।

‎এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানায় অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্ৰহণ করা হবে।

