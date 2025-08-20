বগুড়ার শিবগঞ্জে নাগরিক সমাজ সংগঠনের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে নাগরিক সমাজ সংগঠনের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত
বগুড়ার শিবগঞ্জে নেটজ বাংলাদেশের সহযোগীতায় ও পল্লীশ্রী এনজিও’র হোপ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা নাগরিক সমাজ সংগঠনের (সিএসও) ত্রৈ-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (২০ আগষ্ট) বিকালে উপজেলার কৃষি অফিসের হলরুমে আয়োজিত সভায় সভাপ্রধান ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুবীর কুমার দত্ত।
শিবগঞ্জ উপজেলা সিএসও এর প্রচার সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি’র পরিচালনায় সভায় গেষ্ট অফ অর্নার ছিলেন নেটজ বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আফসানা বিনতে আমিন।
সভায় বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নাগরিক সমাজের করণীয় বিষয়ে সিএসও সদস্যদের করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি গত তিন মাসে বাস্তবায়িত বিষয়েও আলোচনা করা হয়।নারী ও কণ্যা শিশুদের সমস্যার সমাধানে নাগরিক সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য রাজিকুল ইসলাম রনি, জান্নাতি, রুপা রানী, আমিনুল ইসলাম, তমা, সোহাগ আলী, সাইফুল ইসলাম, খাদিজা, জাহানারা, আমিনুল ইসলাম, সিমান্ত, ভানু, তানজিলুল হক, আদরী, সালমা, পল্লীশ্রী এনজিও’র হোপ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মাহমুদ মানিক, এরিয়া কোঅর্ডিনেটর তাইবাতুন নাহার প্রীতি প্রমূখ।
