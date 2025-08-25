বগুড়ার শিবগঞ্জে নাগরিক ঐক্য’র গণসংযোগ ও পথসভা

বগুড়ার শিবগঞ্জে নাগরিক ঐক্য’র গণসংযোগ ও পথসভা
বগুড়ার শিবগঞ্জ নাগরিক ঐক্যর গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগষ্ট) বিকেলে উপজেলার মোকামতলা, জগন্নাথপুর, হাবীবপুরসহ বিভিন্নস্থানে গণসংযোগ ও পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন নাগরিক ঐক্যর সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।
গণসংযোগ ও পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় নাগরিক ঐক্য’র সদস্য আব্দুর রাজ্জাক সজিব, উপজেলা নাগরিক ঐক্য আহবায়ক শহিদুল ইসলাম, নাগরিক ঐক্য নেতা এনামুল হক সরকার, হিরা, সাজু, আব্দুল আলীম, ওহাব, হেলাল হোসেন, সানোয়ার, মুক্তার, জাফরুল, যুব নাগরিক ঐক্য নেতা অমিত হাসানসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের নাগরিক ঐক্যর নেতৃবৃন্দ।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন