বগুড়ার শিবগঞ্জে নাগরিক ঐক্য’র গণসংযোগ ও পথসভা

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ২৫, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জ নাগরিক ঐক্যর গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগষ্ট) বিকেলে উপজেলার মোকামতলা, জগন্নাথপুর, হাবীবপুরসহ বিভিন্নস্থানে গণসংযোগ ও পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন নাগরিক ঐক্যর সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।

গণসংযোগ ও পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় নাগরিক ঐক্য’র সদস্য আব্দুর রাজ্জাক সজিব, উপজেলা নাগরিক ঐক্য আহবায়ক শহিদুল ইসলাম, নাগরিক ঐক্য নেতা এনামুল হক সরকার, হিরা, সাজু, আব্দুল আলীম, ওহাব, হেলাল হোসেন, সানোয়ার, মুক্তার, জাফরুল, যুব নাগরিক ঐক্য নেতা অমিত হাসানসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের নাগরিক ঐক্যর নেতৃবৃন্দ।

বগুড়া, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বগুড়ায় হোপ প্রকল্পের সংলাপ সভা অনুষ্ঠিত

বগুড়ায় হোপ প্রকল্পের সংলাপ সভা অনুষ্ঠিত। সোমবার (২৫ আগষ্ট) সকালেবিস্তারিত

নব গঠিত বগুড়ার শিবগঞ্জ হাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হিমু ও শাওন সম্পাদক নির্বাচিত

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ‘শিবগঞ্জ হাট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি’ এর সাধারণবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪ শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থী

বগুড়ার শিবগঞ্জ এসো দেশের কথা বলি ফাউন্ডেশন, শিবগঞ্জ শিক্ষার্থী কল্যাণবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে জিয়া পরিবারের কল্যাণে ৫বছর যাবৎ চলছে খাবার বিতরণ

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেকবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ঈদমাঠের জায়গা দখলমুক্ত করে পোনা মাছ অবমুক্ত

বগুড়ার শিবগঞ্জে দীর্ঘ ১৮ বছর পর শতবর্ষী ঈদগাহ মাঠের জায়গাবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে নাগরিক সমাজ সংগঠনের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে নেটজ বাংলাদেশের সহযোগীতায় ও পল্লীশ্রী এনজিও’র হোপ প্রকল্পেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সাফল্য গৌরব ও সংগ্রামেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সাংবাদিক ও শিক্ষকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান

অবশেষে শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হস্তক্ষেপে পুটখুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গৃহবধু মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে গলায় জান্নাতি নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছেবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে উচ্ছেদ করা হলো হাটের অবৈধ স্থাপনা

বগুড়ার শিবগঞ্জে সরকারি জায়গা দখল করে নির্মাণ করা অবৈধ স্থাপনাবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মা নিহত, মেয়ে আহত

বগুড়ার শিবগঞ্জে মহাসড়কে মা নিহত ও ২মেয়ে গুরুতর আহত হয়েছে।বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু

বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়বিস্তারিত

বিএনপি’র চেয়ারপার্সনের জন্মবার্ষিকীতে বগুড়ার শিবগঞ্জে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগমবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৫০ বছরে পদার্পণে দৈনিক করতোয়ার কেক কর্তন

বগুড়ার শিবগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দৈনিক করতোয়ার পত্রিকা ৫০ বছরে পদার্পণেবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে করতোয়া নদী থেকে অপুর মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে অপু নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে শিবগঞ্জবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সেলিম মাস্টারের কবর জিয়ারতে বিএনপি পরিবার

জুলাই গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে শহীদ সেলিম মাষ্টারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবিস্তারিত