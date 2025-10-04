বগুড়ার শিবগঞ্জে পুত্রকে হেনস্তার ঘটনায় পিতাকে মারপিট

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুত্রকে হেনস্তার ঘটনায় পিতাকে মারপিট
বগুড়ার শিবগঞ্জে পুত্রকে হেনস্তার ঘটনায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক পিতাকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। এঘটনায় ৭জনের বিরুদ্ধে শিবগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
গত শুক্রবার দুপুরে উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নে জগন্নাথপুর গ্রামে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় আহত আব্দুস ছালেক প্রামাণিককে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
থানার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আহত ছালেক প্রামাণিকের পথ রোধ করে একই গ্রামের শাহিনুর রহমান রিপন( ৫২), শিবলু মিয়া (৪৫), তোফায়েল (৩৫), ইউসুফ আলী (৩২), আলামিন (৪০),রাকিবুল হাসান মহরম (২৭) ও উপজেলার গনেশপুর গ্রামের সাইমন সম্রাট (১৯) সহ অজ্ঞাতনামা ১০/১২ জন এলোপাথারি মারপিট করে। মারপিটে ছালেকের অবস্থা বেগতিক হলে তাকে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
এ বিষয়ে আহত ছালেক প্রামাণিকের ছেলে রাজিবুল হাসান ইমরান জানায়, শুক্রবার গ্রামের মসজিদে জুম্মার নামাজের যাওয়ার পথে প্রতিপক্ষ শাহিনুর রহমান রিপন কনুই দিয়ে আমাকে ধাক্কা দেয়।
বিষয়টি সম্পর্কে আমি ও আমার বাবা মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছে বিচার চাইলে প্রতিপক্ষরা ক্ষিপ্ত হয়ে বাবাকে একা পেয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে মারপিট করে আহত করে। ন্যায় বিচারের জন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। বিবাদীদের সাথে এ বিষয়ে তাদের বাড়িতে যোগাযোগ করতে গেলে তাদের বাড়িতে পাওয়া যায়নি।
শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জশাহীনুজ্জামান বলেন, ‘মারপিটের ঘটনায় থানায় অভিযোগ নেওয়া হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে’।
