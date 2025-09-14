বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের ফাঁদে মাদক কারবারি রুবেল

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের ফাঁদে মাদক কারবারি রুবেল
বগুড়ার শিবগঞ্জে পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়েছে মাদক কারবারি রুবেল।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাদক মামলায় তাকে আদালতে প্রেরণা করা হয়েছে। এর আগে গত শনিবার সন্ধ্যায় মহাস্থান হাতিবান্ধা-পীরগাছা সড়ক সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে ৪০ বোতল দেশীয় মদসহ আটক করা হয়।
শ্রী রুবেল (৩৫) উপজেলার মহাস্থান হাতিবান্ধা এলাকার শ্রী মনুর ছেলে। সে পেশায় সুইপার।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকায় সন্ধ্যার পর মাদকসেবীরা নিয়মিত যাতায়াত করতো। ফলে এলাকাটি মাদকসেবীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। অবশেষে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে হাতেনাতে রুবেলকে ৪০বোতল দেশীয় মদসহ আটক করে। সে দীর্ঘদিন থেকে এলাকায় মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলো।
শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান জানান, আটক রুবেলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। জনস্বার্থে এমন মাদকবিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।
