বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ১৫, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সড়ক দুর্ঘটনায় বগুড়া সদরের বামনপাড়া গ্রামের বজলার রহমানের ছেলে রবিউল ইসলাম (৪০) ও দুপুরে পানিতে ডুবে শিবগঞ্জ উপজেলার মাঝিহট্ট ইউনিয়নের দামগাড়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুল্লাহ আলামিন (৭) এর মৃত্যু হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুকুরের পানিতে ডুবে মাদ্রসা ছাত্র ও সড়ক দুর্ঘটনায় মোটর সাইকেল আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আব্দুল্লাহ আলামিন বাড়ির পার্শ্বে পুকুরে পড়ে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। সন্ধ্যায় পরিবারের লোকজন পুকুরে তার মরদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।

অপর দিকে মোকামতলা টু জয়পুরহাট সড়কের হরিপুর বাজার এলাকায় জয়পুরহাট থেকে শিবগঞ্জে আসার পথে এক মোটর সাইকেল যাত্রী এবং বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজির সঙ্গে মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মোটর সাইকেল যাত্রী বগুড়া সদরের বামনপাড়া গ্রামের বজলার রহমানের ছেলে রবিউল ইসলাম (৪০) ঘটনাস্থলে মা’রা যায়।

শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান ঘটনা ২টি’র সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

বগুড়া, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বিএনপি’র চেয়ারপার্সনের জন্মবার্ষিকীতে বগুড়ার শিবগঞ্জে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগমবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৫০ বছরে পদার্পণে দৈনিক করতোয়ার কেক কর্তন

বগুড়ার শিবগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দৈনিক করতোয়ার পত্রিকা ৫০ বছরে পদার্পণেবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে করতোয়া নদী থেকে অপুর মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে অপু নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে শিবগঞ্জবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সেলিম মাস্টারের কবর জিয়ারতে বিএনপি পরিবার

জুলাই গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে শহীদ সেলিম মাষ্টারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রেমে বাঁধা, শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

বগুড়া শিবগঞ্জে প্রেমে বাঁধা পেয়ে কলেজ শিক্ষার্থী সুমাইয়া(১৭) আত্মহত্যা করেছে।বিস্তারিত

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে বগুড়ার শিবগঞ্জে মানববন্ধন

বগুড়ার শিবগঞ্জে গাজীপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন ওবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে তুলে এনে গৃহবধূকে গণধর্ষণ

বগুড়া শিবগঞ্জে তুলে এনে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায়বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গৃহবধূর ম/র/দে/হ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গোপন বিয়ের বলি হলো গৃহবধূ!

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বামীর বাড়িতে স্ত্রী’র দাবীতে অবস্থারত এক গৃহবধূর রহস্যজনকবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির বিজয় মিছিলে জনতার ঢল

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির বিশাল বিজয় মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।বিস্তারিত

জামায়াত নেতা বিপ্লব বগুড়ার শিবগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসার সভাপতি মনোনীত

বগুড়ার শিবগঞ্জ সিনিয়র ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসার গভনিং বডির সভাপতি মনোনীতবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে দেশসেরা দৃষ্টিকে বিএনপির সংবর্ধনা

২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বাংলাদেশের সকল বোর্ডের মধ্যে দ্বিতীয় এবংবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে মাদক সেবনে প্রতিবাদ, কলেজ শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারপিট

বগুড়ার শিবগঞ্জে মাদক সেবন ও বিক্রয়ের প্রতিবাদ করায় এক কলেজবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা পেলো সম্মাননা

বগুড়ার শিবগঞ্জে ২০২২-২৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার শ্রেষ্ঠবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে যুগ্ম সচিব

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার রাজশাহীবিস্তারিত

মেধাবী দৃষ্টির দায়িত্ব নিল বিএনপি

বিএএফ শাহীন কলেজ বগুড়া থেকে এসএসসি পরীক্ষায় দেশজুড়ে দ্বিতীয় এবংবিস্তারিত