বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু

বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু
বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২জনের মৃত্যু হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সড়ক দুর্ঘটনায় বগুড়া সদরের বামনপাড়া গ্রামের বজলার রহমানের ছেলে রবিউল ইসলাম (৪০) ও দুপুরে পানিতে ডুবে শিবগঞ্জ উপজেলার মাঝিহট্ট ইউনিয়নের দামগাড়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুল্লাহ আলামিন (৭) এর মৃত্যু হয়।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুকুরের পানিতে ডুবে মাদ্রসা ছাত্র ও সড়ক দুর্ঘটনায় মোটর সাইকেল আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আব্দুল্লাহ আলামিন বাড়ির পার্শ্বে পুকুরে পড়ে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। সন্ধ্যায় পরিবারের লোকজন পুকুরে তার মরদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।
অপর দিকে মোকামতলা টু জয়পুরহাট সড়কের হরিপুর বাজার এলাকায় জয়পুরহাট থেকে শিবগঞ্জে আসার পথে এক মোটর সাইকেল যাত্রী এবং বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজির সঙ্গে মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মোটর সাইকেল যাত্রী বগুড়া সদরের বামনপাড়া গ্রামের বজলার রহমানের ছেলে রবিউল ইসলাম (৪০) ঘটনাস্থলে মা’রা যায়।
শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান ঘটনা ২টি’র সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
