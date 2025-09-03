বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন
বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে বিকেলে উথলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে শুরু হওয়া বিশাল র্যালি ঢোল-বাদ্য ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে আমতলী বন্দরে গিয়ে মহাসমাবেশে পরিণত হয়।
মাথায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি মীর শাহে আলমের ছবি সংবলিত ক্যাপ পরে হাজার হাজার নেতাকর্মী নেচে-গেয়ে অংশ নেন এ আয়োজনে। স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সাধারণ মানুষও সমবেত হলে সমাবেশস্থল পরিণত হয় জনসমুদ্রে।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সভাপতি বুলবুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বগুড়া জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মীর শাহে আলম।
বক্তব্যে তিনি বলেন, বিএনপির ৪৭ বছরের ইতিহাস হলো গণমানুষের ভোটাধিকার, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা সেই অধিকার পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব। জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বেই স্বৈরাচার হাসিনার পতন হয়েছে। আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্বেও থাকবেন তারেক রহমান। বগুড়ার প্রিয় সন্তান তারেক রহমান হবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কারণ, দেশ ও দেশের মানুষ বিএনপির হাতেই নিরাপদ। তিনি আরো বলেন, ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোন নেতা-কর্মী ঘরে ফিরে যাবো না।
সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ তাহা উদ্দিন নাহিন। তার বক্তব্যে তিনি বলেন, জামায়াতের পিআর পদ্মতির দাবি জনগণ আস্তাকুঁড়ে ফেলেছে। শিবগঞ্জ উপজেলা যে বিএনপির ঘাঁটি, সেটা আজকের মিছিল-সমাবেশে প্রমাণ হলো।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক আমিনুল হক দেওয়ান সজল, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল ওহাব ও সৌদি বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোতাহার হোসেন।
এছাড়াও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম তাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব আলম মানিক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ মাস্টার, যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম মুকুল, আব্দুল হান্নান, তাহেরুল ইসলাম, রোকন-উদ-দৌলা রুবেল, কোষাধ্যক্ষ ফজলার রহমান জয়, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মীর শাকরুল আলম সীমান্ত, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহম্মেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহের, ফজলুর রহমান, উপজেলা যুবদলের সভাপতি খালিদ হাসান আরমান।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ জোবায়ের, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এবিএম মাসুদ রানা মাসুম, সাধারণ সম্পাদক রায়হানুল হক রনি, ছাত্রদলের সভাপতি বিপুল রহমান, সাধারণ সম্পাদক মীর মুন, কৃষকদলের সভাপতি জহুরুল ইসলাম ঠান্ডু, সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ সাবু, পৌর যুবদলের সভাপতি আবু শাহীন, সাধারণ সম্পাদক মাহদী হাসান তমাল, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রনি মিয়া, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি শাহিনুর ইসলাম আলামিন, সাধারণ সম্পাদক সাকিব হাসান, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি জুয়েল বাপ্পীসহ হাজারো নেতাকর্মী।
